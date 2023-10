FC Barcelone - Athletic Bilbao : les compositions officielles

Pour la 10ème journée de Liga, le FC Barcelone accueille l’Athletic Bilbao au stade Olympique Lluís Companys ce dimanche soir à 21h (suivez la rencontre en direct sur FM). 4ème avec 21 points, les Catalans doivent rester au contact du Real Madrid et de Gérone, les deux équipes en têtes du championnat, en cas de victoire ils recolleraient à un point. Seule équipe encore invaincue en Liga, les joueurs de Xavi peuvent continuer leur série et atteindre les 10 matchs sans défaite contre une équipe face à laquelle ils n’ont pas pris de but sur les 3 derniers matchs pour 3 succès. En Liga, la série d’invincibilité contre Bilbao est encore meilleure, ils restent sur 7 matchs sans défaites. Le coach catalan devra faire avec un effectif amoindri puisque Lewandowski, De Jong, Raphinha, Pedri, Koundé et Sergi Roberto sont tous absents pour blessure. Les hommes d’Errnesto Valverde, eux, sont sur 1 seule défaite lors des 5 derniers matchs et un bon début de saison. En cas de victoire, ils reviendraient à un point du Barça et se placeraient aux portes du top 4 avec la troisième meilleure défense du championnat derrière les deux clubs de Madrid.

La suite après cette publicité

Sur le terrain, Xavi fait jouer Fermin Lopez directement sur l’aile droite . João Félix enchaine sur le côté gauche de l’attaque pour épauler Torres, Romeu et Gavi au milieu avec Gundogan. Martinez intègre le onze de départ avec Christensen derrière. Valverde aligne un 4-2-3-1 pour Bilbao ce dimanche soir avec Unai Simon dans les buts, Vivian et Paredes en défense centrale. Les frères Williams titulaires sur les côtés de l’attaque, Guruzeta en pointe avec Sancet en soutien du buteur.

Les compositions d’équipes :

FC Barcelone : Ter Stegen (cap.) - Cancelo, Martinez, Christensen, Baldé - Fermin, Romeu, Gavi - Yamal, Torres, Félix.

Athletic Bilbao : Simon - de Marcos (cap.), Vivian, Paredes, Berchiche - Herrera, Garcia - I.Williams, Sancet, N.Williams - Guruzeta.