Le FC Barcelone a renoncé à Theo Hernandez

Le FC Barcelone est à la recherche d'un nouveau latéral gauche pour suppléer un Jordi Alba vieillissant. Les noms les plus évoqués pour rejoindre la Catalogne sont ceux de Nicolas Tagliafico, José Gaya ou encore Alejandro Grimaldo. Cependant selon AS, la véritable cible numéro 1 à ce poste n'est autre que le Français de l'AC Milan, Theo Hernandez, qui posséderait toutes les qualités recherchées par Xavi à ce poste : «un joueur avec beaucoup de puissance et de portée sur l'aile, mais qui ne recule pas devant les tâches défensives, grâce à sa capacité de récupération.»

La suite après cette publicité

En revanche, le quotidien espagnol précise que cette piste est tombée à l'eau pour le Barça puisque Milan n'est pas vendeur à moins de 50M€ pour un joueur encore sous contrat jusqu'en juin 2024. Les demandes du joueur en termes de salaire auraient également refroidi les dirigeants catalans. Toujours selon AS, Theo Hernandez serait de toute façon proche d'une prolongation de contrat jusqu'en 2026 avec le club lombard.