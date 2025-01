Boca Juniors touche au but pour Ander Herrera

Passé par le Paris Saint-Germain, avant de rejoindre l’Athletic Club en 2022, Ander Herrera (35 ans) va rejoindre Boca Juniors. Ce lundi, le milieu de terrain espagnol a quitté l’entraînement du club basque pour se rendre dans les prochaines heures à Buenos Aires et s’engager avec le Boca, selon Clarin.

Il passera ensuite sa visite médicale avant de signer son contrat chez les Jaune et Bleu, où un contrat d’un an, plus une année supplémentaire en option, l’attend. Le club argentin va verser une compensation à Bilbao pour les six mois de contrat restant avant d’annoncer officiellement son transfert. Ander Herra rêvait d’aller jouer en Argentine et notamment à la Bombonera, mythique enceinte de Boca Juniors.