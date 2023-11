League Cup : Arsenal éliminé, Liverpool et Chelsea qualifiés

Ce mercredi soir, en Angleterre, avait lieu le 4e tour de la Carabao Cup. L’opportunité pour certains clubs de divisions inférieures de se coltiner à des cadors de la Premier League. Ce n’était pas le cas d’Arsenal qui affrontait West Ham dans un derby de Londres qui a tourné à l’avantage des Irons. Suite à un but contre son camp de Ben White, les Hammers ont pris les devants (1-0, 16e), avant que Mohammed Kudus et Jarrod Bowen ne fassent le break (2-0, 50e et 3-0, 60e). Martin Odegaard a sauvé les meubles en fin de match (3-1, 90e).

Un peu plus tard, Chelsea s’est rassuré après la dernière défaite en Premier League face à Brentford (0-2) en s’imposant cette fois-ci contre Blackburn (2-0), grâce au but de Benoit Badiashile (30e), excellent pour son grand retour, et celui de Raheem Sterling à l’heure de jeu (59e). Les Reds, sans Luis Diaz, ont également fait le travail face à Bournemouth (1-2), et peuvent remercier Cody Gakpo (31e) ainsi que l’inévitable Darwin Nunez (70e), buteurs du soir même si Justin Kluivert avait égalisé (64e). Enfin, Everton a enchainé et écarte Burnley (3-0), tandis qu’Ipswich s’est fait éliminer par Fulham (1-3). Globalement, outre la désillusion des Gunners, les gros ont fait le job et se qualifient ainsi pour le tour suivant.

Tous les résultats du 4e tour de Carabao Cup