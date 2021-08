Hasan Salihamidzic démonte les rumeurs mercato autour du Bayern Munich

Comme c'était plus ou moins attendu, le mercato du Bayern est un peu à l'arrêt. C'est ce qu'a peu ou prou confirmé Hasan Salihamidzic dans les colonnes de TZ, un média bavarois, ce jeudi. Le directeur sportif a fait le point sur les récentes rumeurs (Ribéry, Sabitzer, Adli) mais a surtout préféré garder le silence, avant d'expliquer que Corentin Tolisso était toujours un joueur du club, malgré les récentes informations apparues à propos de l'ancien Lyonnais.

«Je comprends que les transferts sont un sujet important pour les journalistes et les fans. Mais vous devez comprendre que si des négociations sont menées, elles sont confidentielles. C'est une question de respect. Par conséquent, nous ne participerons pas aux rumeurs et ne fournirons aucune mise à jour. Le club veut travailler dans le calme et communiquer les résultats, s'il y en a. C'est la bonne façon de procéder. Tolisso mis à l'écart ? Non, ce n'est pas vrai», a démenti l'ancien milieu offensif.