L’étonnante piste du Real Madrid au milieu de terrain

Ce n’est un secret pour personne : le Real Madrid veut les meilleurs joueurs du monde dans son effectif. Et avec sa réussite de la dernière décennie, le club madrilène est toujours sur tous les bons coups. Après la réussite des légendes comme Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos ou encore Marcelo, le Real Madrid a su parfaitement gérer la transition en recrutant de manière intelligente à chaque fois. Cet été, Aurélien Tchouameni est venu renforcer le milieu de terrain ce qui a notamment permis de se séparer de Casemiro.

Mais avec un Toni Kroos vieillissant et un Luka Modric qui se rapproche doucement de la fin de sa carrière (même s’il brille toujours), le Real Madrid ne compte pas s’arrêter là et veut attirer d’autres milieux talentueux dans son effectif. Le premier est évidemment Jude Bellingham. L’international anglais de seulement 19 ans est déjà une valeur sûre à son poste et il a déjà régalé en Ligue des Champions et en Coupe du monde. Le joueur du Borussia Dortmund va quitter l’Allemagne cet été et si Liverpool est aussi insistant dans ce dossier, le joueur semble avoir donné sa préférence pour le Real Madrid.

Une piste à moindre coût

Mais dans le football, rien n’est figé et le Real Madrid sait que la vérité du jour n’est pas celle du lendemain et qu’il vaut mieux prévoir un plan B, voire un plan C sur le mercato. Selon la presse espagnole et notamment AS, le Real Madrid pense à Enzo Fernandez en cas d’échec dans le dossier Bellingham. Le Champion du monde argentin 2022, élu meilleur jeune joueur de la compétition, est assurément très courtisé et sera l’une des attractions du prochain mercato. Le milieu de 21 ans qui évolue à Benfica devrait rapporter gros à son club et ses prétendants vont devoir casser leur tirelire pour l’attirer.

Alors le Real Madrid réfléchit même à un plan C un peu plus surprenant. Si les Merengues n’arrivent pas à attirer Bellingham et Fernandez, ils se tourneraient vers Manuel Locatelli. Le milieu de 24 ans qui évolue à la Juventus avait été brillant lors de l’Euro 2020. Selon les informations d’AS, l’international italien est considéré comme un profil très intéressant pour les Madrilènes et Carlo Ancelotti apprécie beaucoup son style. Le technicien italien pourrait en plus l’aider dans son intégration et sa progression lui qui stagne un peu du côté du club de la Vieille Dame. Enfin, cette piste coûterait nettement moins cher que les deux premières… À suivre.