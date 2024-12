Manchester City : Pep Guardiola est au fond du trou

Manchester City traverse bien une crise sans précédent. Et la petite renaissance face à Nottingham Forest en Premier League (3-0, le 4 décembre dernier) n’a rien changé à ce constat. Cela s’est confirmé ce mercredi soir avec une nouvelle défaite en Ligue des Champions face à la Juventus (2-0) qui envoie le club anglais à la 22e place du classement général. Avec une seule victoire sur ses 10 derniers matches toutes compétitions confondues dont 7 défaites, la formation de Pep Guardiola n’y arrive pas et surtout ne trouve pas la solution face aux nombreux problèmes rencontrés. C’est la pire crise de résultats traversée par le club depuis… 2006. A cette époque, Stuart Pearce était l’entraîneur des Cityzens.

Au rayon des statistiques folles qui illustrent la méforme de Manchester City, les coéquipiers d’Erling Haaland ont encaissé 23 buts lors des 10 derniers matchs. A titre de comparaison, lors de la saison du triplé (C1, PL, FA Cup) il y a un an et demi, Manchester City avait encaissé 43 buts sur toute la saison. Pire encore, Manchester City a tout simplement la pire défense des 5 grands championnats depuis novembre avec 21 buts encaissés. Personne ne fait pire et même pas Montpellier, troisième pire défense des 5 grands championnats depuis le début de saison derrière Wolverhampton et Hellas Vérone.

Des prestations qui se ressemblent

Au-delà des chiffres, la forme de Manchester City inquiète via le contenu. Les matches se suivent et se ressemblent pour le club anglais. A chaque fois, l’équipe domine sans réellement se montrer dangereuse, à chaque fois, l’équipe manque d’idées et essaye de se réfugier derrière une grosse possession. Mais ce qui a fait le succès du club il y a encore quelques mois ne semble plus fonctionner avec des joueurs qui apparaissent assez usés à l’image d’un De Bruyne qui n’a plus ses jambes de 20 ans. Et Pep Guardiola ne peut plus vraiment se cacher derrière les blessures. Bien sûr, Rodri manque toujours mais pour le reste, City peut compter sur le retour des cadres depuis quelques matches.

Le coach espagnol est encore apparu très nerveux sur son banc de touche, se prenant la tête avec ses mains plus d’une fois. Et son attitude ne rassure pas vraiment son équipe comme cela pouvait être le cas par le passé. « En ce moment, nous avons l’impression que chaque attaque que nous concédons est dangereuse. Et j’ai parfois l’impression que nous sommes un peu négligents dans les duels. Au lieu de jouer simplement, nous compliquons trop les choses et nous manquons le bon timing pour passer le ballon, pour le lâcher et nous perdons des ballons et ils marquent à chaque fois en transition. Nous sommes faits pour avoir la possession et garder le ballon, être forts et même si vous ne pouvez rien faire dans le duel, ne le perdez pas. Pour le moment, ça ne marche pas pour nous. C’est en grande partie dû au manque de confiance et évidemment, c’est aussi un problème mental. Une action, on rate le ballon ou on perd un duel et on voit qu’on baisse immédiatement, qu’on perd le rythme et ils sont capables de briser notre rythme avec la plus petite des choses. Ils n’ont même pas besoin de faire grand-chose et cela a un énorme impact sur nous en ce moment », a déclaré Gundogan à TNT Sports.

Guardiola inquiet

Un avis sûrement partagé par son coach. Selon les informations de The Athletic, Pep Guardiola était au fond du trou après cette nouvelle défaite. En interne, il avait expliqué ces dernières semaines ne pas s’inquiéter car la méforme était due, selon lui, aux nombreuses absences. Mais les retours de blessures n’ont rien changé et ce n’était clairement pas prévu par Guardiola. «Bien sûr que je me remets en question. Dans les bons et mauvais moments. J’ai été calme dans les bons moments et je le suis aussi dans les mauvais. Je suis très honnête quand il faut dire que nous ne jouons pas bien et quand nous jouons bien. C’est notre façon de jouer qui nous sauvera, les résultats nous donnent confiance et stimulent. (…) On a besoin du dernier geste, on va louper mais persévérer», analysait le coach après le match. Le quotidien britannique explique également que même s’il a longtemps été incompris par son groupe en raison de sa rotation constante de ses joueurs, cette rotation permettait à tout le groupe d’avoir de la fraîcheur dans un système énergivore.

Mais avec les blessures, cela n’a pas été possible puisque par exemple Bernardo Silva et Ilkay Gundogan ont débuté les six derniers matches du club. De Bruyne, tout juste revenu de cette blessure, a disputé les trois derniers matches, tandis que Dias, lui aussi de retour de blessure, a débuté les quatre derniers. En interne, on craint que les joueurs ne commencent à baisser de régime encore plus avec le moral au plus bas. Le mercato hivernal est attendu pour donner un coup de pouce sur la saison mais il faudra aussi frapper fort cet été. Car même au complet, l’effectif a montré ses limites avec des ailiers pointés du doigt pour leur inefficacité et leur incapacité à déstabiliser l’adversaire, un Haaland moins frais physiquement et sans remplaçant à son poste et des milieux vieillissants. Une chose est sûre, Pep Guardiola n’a pas fini de se gratter les cheveux…