OL - ASSE : les compos probables

Deux saisons. Pendant deux saisons, les supporters de l’OL et de l’ASSE ont dû ronger leur frein. En effet, avec la descente du club stéphanois en 2022, les rivaux de la région Rhône-Alpes n’ont pas pu profiter d’un derby. Un manque qui va être comblé ce dimanche soir. En effet, avec la remontée des Verts dans l’élite à l’issue de la saison passée, le retour du derby a enchanté plus d’un supporter de Lyon et de Saint-Etienne. Et après avoir partagé cette joie commune, les deux rivaux vont à nouveau se faire la guerre sur le terrain ce dimanche à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Un choc qui représente également de grands enjeux sportifs.

En effet, après un début de saison capricieux, les Gones ont réussi à remettre de l’ordre dans la maison au gré des semaines. Pour autant, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette tâtonnent légèrement depuis quelques matches. N’ayant plus remporté de matches depuis le 20 octobre et un déplacement au Havre (0-4), les Lyonnais durent souvent encaisser des scenarii frustrants qui leur ont empêché d’enchaîner. Une situation qui les contraint à une victoire impérative ce dimanche lors du derby. Mais comme un derby ne se joue pas mais se gagne, l’ASSE viendra avec les mêmes intentions entre Rhône et Saône. Même si la dynamique stéphanoise est plus encourageante avec deux victoires lors des quatre derniers matches, un succès sera primordial aux hommes d’Olivier Dall’Oglio ce dimanche dans la quête du maintien.

L’équipe-type pour l’OL, Olivier Dall’Oglio aligne le même onze que contre Strasbourg

Le tacticien de 60 ans devra pourtant faire avec plusieurs absents ce dimanche. En effet, alors qu’Anthony Briançon et Ben Old manquent à l’appel, l’ancien coach de Dijon va présenter le même 4-3-3 qui s’est imposé la semaine passée contre Strasbourg (2-0). Alors que Gautier Larsonneur prendra place aux cages, il devrait être protégé par une défense à 4, composée de Léo Pétrot, Dylan Batubinsika, Mickaël Nadé et Yvann Maçon. Au milieu de terrain, le trio composé de Louis Mouton, Pierre Ekwah et Benjamin Bouchouari devrait être reconduit tout comme l’attaque animée par Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin et Augustine Boakye. On ne change donc pas une équipe qui gagne dans le Forez.

Du côté de l’OL, l’équipe-type, préservé en milieu de semaine lors du nul récolté à Hoffenheim en Ligue Europa (2-2), devrait être aligné. Lucas Perri devrait ainsi garder les buts lyonnais et pourrait compter sur une défense Tagliafico- Niakhaté - Caleta-Car - Maitland-Niles pour espérer un clean sheet. Au milieu de terrain, Pierre Sage devrait compter sur l’expérience d’un trio composé de Nemanja Matic, Corentin Tolisso et Jordan Veretout pour remporter la bataille de l’entrejeu. Enfin, les trois de devant devraient être Malick Fofana, Alexandre Lacazette et Rayan Cherki. Une chose est sûre, on devrait avoir un joli spectacle ce dimanche soir au Groupama Stadium (20h45).

