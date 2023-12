Ligue 1 : les déplacements de supporters vont être interdits jusqu’au 18 décembre

C’est la conséquence au drame qui est survenu à Nantes ce week-end avec la mort d’un ultra de la Brigade Loire. Selon les informations de RMC, tous les déplacements de supporters d’équipes visiteuses seront interdits en Ligue 1 jusqu’au 18 décembre. Cette date a été retenue car c’est le jour de la réunion de l’instante nationale du supportérisme (INS) en présence notamment de la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera.

Les préfets prendront des arrêtés suite à la décision du ministère de l’Intérieur. Cette décision est prise en attendant l’organisation d’un plan plus large et plus ambitieux des autorités. Cela devrait intervenir d’ici le début de l’année 2024. L’une des pistes de réflexion est le renforcement des interdictions de stade mais cela passera par la case parlementaire.