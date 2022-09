Amical : le Cameroun tombe face à la Corée du Sud

Dernier match de préparation avant la Coupe du monde pour la Corée du Sud et le Cameroun qui se défiaient ce mardi. Une rencontre importante pour les deux formations qui ont respectivement hérité des groupes H et G. Et ce match a tourné à l'avantage des Guerriers Taeguk.

La sélection de Paulo Bento a trouvé la faille peu avant la pause grâce à une tête de Son Heung-Min consécutive à une frappe de Jin-su Kim repoussée par le gardien (35e). Tenant son avantage jusqu'au bout, la Corée du Sud s'impose 1-0.