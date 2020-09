Cristiano Ronaldo veut battre le record de buts en sélection

Avant-ier soir, Cristiano Ronaldo (35 ans) a fait parler la foudre avec le Portugal. Auteur de ses 100e et 101e buts en sélections contre la Suède (victoire 2-0), le quintuple Ballon d'Or a franchi un nouveau cap et se rapproche à vive allure vers le record de buts en sélection. Celui-ci est détenu par le buteur iranien Ali Daei qui avait inscrit son 109e but le 11 mars 2006 quelques mois avant la Coupe du monde lors d'un match contre le Costa Rica. Désormais à huit buts de celui qui avait évolué au Hertha Berlin et au Bayern Munich, Cristiano Ronaldo sait qu'il est capable d'atteindre ce chiffre dans les prochains mois.

«Maintenant, le record... c'est pas à pas. Ce n'est pas une obsession, car je pense que les records ça surgit de façon naturelle» a annoncé le numéro 7 après la rencontre. Passer le cap des 100 buts en sélection en Suède n'est pas anodin puisque Cristiano Ronaldo avait marqué trois buts en barrages de la Coupe du monde 2014 lors de son dernier passage à la Friends Arena de Solna. «J'avais laissé une marque la dernière fois que j'avais joué dans ce stade. Je savais que si je jouais aujourd'hui je laisserais encore ma marque, et c'est ce qui c'est passé»" a rajouté la star portugaise. Prochaine étape dans la quête de ce record, l'équipe de France le 11 octobre prochain (une rencontre qui sera à suivre sur notre live commenté).