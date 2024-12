Manchester City : la très belle revanche de Kevin De Bruyne

Une victoire qui tombe à pic. En grande difficulté sur les dernières semaines, Manchester City avait enchaîné six défaites et un match nul sur les sept derniers matches. Dans une crise historique depuis l’arrivée de Pep Guardiola, le club anglais se devait de réagir ce mercredi soir à l’Etihad Stadium. Face à Nottingham Forest (6e), les SkyBlues ont finalement repris leur marche vers l’avant avec un éclatant succès 3-0. Une victoire qui porte le sceau de Kevin De Bruyne.

Titulaire pour la première fois depuis le 18 septembre dernier et un match de Ligue des Champions contre l’Inter Milan, le natif de Drongen n’a pas tardé à se mettre en évidence avec une offrande pour Bernardo Silva après 8 minutes de jeu seulement. Quelques minutes plus tard, il a doublé la mise. Apportant la créativité qui manquait aux SkyBlues et fort d’une belle connexion avec Erling Haaland, il a rendu la proposition offensive des Mancuniens plus cohérente.

Kevin De Bruyne a mis tout le monde d’accord

Un retour de poids pour Pep Guardiola qui a adoré la performance de son génie belge : «je suis très heureux qu’il soit de retour. Il a joué 75 minutes fantastiques. Il mérite le meilleur parce que c’est un gars adorable et qu’il a été extrêmement important pendant de nombreuses années depuis son arrivée. Il s’est beaucoup battu et s’est bien préparé. Il a retrouvé sa forme physique. Les minutes qu’il a jouées à Anfield ont été vraiment bonnes. La saison dernière, il a été absent pendant plusieurs mois, cette saison aussi. Nous verrons comment il récupère après une longue blessure et comment il se sent dans trois jours.»

Alors que des rumeurs germaient sur un potentiel malaise avec Pep Guardiola, Kevin De Bruyne y a vite coupé court en expliquant que les problèmes venaient de son corps. «Il n’y a jamais eu de problèmes entre moi et Pep. Il sait que j’ai des difficultés. C’est douloureux et inconfortable. J’espère pouvoir retrouver mon corps sans trop de douleur et ensuite tout ira bien», a lâché le Belge. Consultant, Micah Richards a d’ailleurs vanté ce retour en forme du milieu offensif : «c’est un joueur de grande qualité et l’un des meilleurs que nous ayons vu. Il parvient toujours à trouver de l’espace sur le terrain.» Reprenant des couleurs, Manchester City aura bien besoin d’un grand Kevin De Bruyne pour vite revenir au sommet.