Les nouvelles révélations de l’OM sur l’expulsion de Medhi Benatia

Depuis hier soir, la tension est au maximum entre l’Olympique de Marseille et Lille. Les deux équipes se sont affrontées en 1/16e de finale de la Coupe de France et après un 1-1 au terme de la rencontre, la séance de tirs au but a vu les Dogues s’imposer 4-3. Avant cette séance fatidique, le directeur du football marseillais, Medhi Benatia, a notamment été expulsé suite à une confrontation avec le 4e arbitre. Juste avant, c’était le président lillois Olivier Létang qui s’était insurgé pour un temps additionnel trop long au cours duquel Luis Henrique a égalisé. Pour autant, le dirigeant nordiste n’a pas été sanctionné pour sa véhémence. «Expliquez-moi pourquoi le président de Lille vient sur le terrain parler à l’arbitre ? C’est la deuxième fois, il l’a déjà fait en championnat. Si c’est le président de la République, je peux le comprendre, mais c’est un président de club. Je n’ai jamais vu Pablo Longoria faire ça. Si personne ne le lui dit, je ne me gêne pas pour le faire», a d’ailleurs déclaré le coach phocéen Roberto De Zerbi après le match.

«Je ne lui ai pas parlé, pas adressé la parole. Qu’il fasse son métier d’entraîneur et tout ira bien. Je ne lui ai pas parlé donc je ne peux pas vous dire quelque chose», a de son côté relancé Olivier Létang. Alors que la salve d’échanges interposés se poursuit entre les dirigeants des deux clubs, l’Olympique de Marseille s’est fendu d’un communiqué accompagné d’une vidéo. «Soucieux d’apporter la plus grande transparence sur les instants ayant suivi le but égalisateur de Luis Henrique, hier soir, et ayant mené à l’exclusion de son Directeur du football, Medhi Benatia, l’Olympique de Marseille a décidé de diffuser la séquence. Notre jeu, notre sport, notre club, nos supporters, notre ville méritent un traitement équitable et cohérent», peut-on y lire. Sur la vidéo, on voit bien que les propos de Medhi Benatia sont cohérents et qu’il a bien demandé au 4e arbitre de prévenir l’arbitre principal Clément Turpin d’une faute dans la surface non-sifflée sur Jonathan Rowe qui s’est déroulé auparavant et que son comportement n’était pas forcément plus virulent que celui d’Olivier Létang. D’ailleurs ce dernier a admis à RMC Sports ne pas comprendre ce carton rouge adressé à Medhi Benatia : «Medhi ne mérite pas ce carton rouge.»