OM : Boubacar Kamara plaît beaucoup au FC Barcelone

«Pape est un joueur extraordinaire et je crois en lui. Quand le moment arrivera où de grands clubs seront intéressés par Bouba (Kamara), ça pourra ouvrir un peu la porte à Pape». Il y a quelques semaines de cela, André Villas-Boas évoquait pour la première fois publiquement un possible départ de Boubacar Kamara (22 ans) lors des prochains mercatos. Le technicien de l'Olympique de Marseille annonçait l'arrivée de grands clubs sur les traces de son international Espoirs tricolore.

Et il ne s'est pas trompé. Mundo Deportivo explique ce vendredi que le Bayern Munich, Manchester City, la Lazio Rome et l'AC Milan sont sur ses traces. Le FC Barcelone est également dans la course, même si les élections présidentielles à venir en janvier sèment le trouble sur les intentions réelles du club blaugrana. Toujours est-il que la publication espagnole nous apprend que les rapports des recruteurs blaugranas au sujet du polyvalent Marseillais sont excellents.

Le Barça adore son profil

Mieux, si passation de pouvoir il y a à la direction sportive en janvier, Ramon Planes et ses équipes mettront le dossier du jeune Français, suivi de près depuis ses 16 ans, en haut de la pile pour leurs successeurs et conseillera fortement son recrutement. Pour autant, le Barça ne passerait, éventuellement, à l'attaque qu'en vue du mercato estival 2021, en espérant jusque-là avoir redressé sa situation économique, actuellement très délicate.

Face à la concurrence, les pensionnaires du Camp Nou ne seront pas en pole position et ils le savent. Ils proposeraient une offre avec un échéancier de paiement allongé, incluant des joueurs dans la balance. L'OM se laissera-t-il convaincre ? Qu'en dira Boubacar Kamara ? Autant de questions sans réponses. Mais il n'en fallait pas beaucoup plus pour lancer ce nouveau feuilleton sur la Canebière.