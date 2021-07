Les mercatos complètement fous de l'OM

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille est, avec le Paris Saint-Germain, probablement le club le plus actif sur le mercato en Europe. Avec l'arrivée de Luan Peres, confirmée par le joueur même, cela fera sept recrues (Luan Peres, Gerson, Guendouzi, Pau Lopez, De la Fuente, Ünder et Balerdi). Quasiment du jamais vu dans la Cité Phocéenne, pourtant les Marseillais ont aussi connu des mercatos complètement fous par le passé.

Le retour fou de Tapie

Aussi loin que nos souvenirs remontent, le premier mercato dingue remonte à la deuxième période de Bernard Tapie. Le Boss revient à la fin de la saison 2001, sauve l'OM d'une relégation et enchaîne sur la saison 2001-2002 (il partira à la fin de cette saison). On dénombre au final 60 mouvements dans sa période, ce qui doit être un record.

Les Phocéens voient partir William Gallas à Chelsea, Lucas Bernardi du côté de l'AS Monaco ou encore Florian Maurice au Celta Vigo. Dans les arrivées, quelques beaux noms aussi avec Franck Leboeuf, Pascal Nouma, Patrick Van Buyten, Wilfried Dalmat ou encore Lamine Sakho. L'OM progressera au classement en finissant neuvième (15e la saison précédente) et Bernard Tapie qui s'occupait du sportif quittera le navire.

Retour en Ligue des Champions

En 2002-2003, l'OM finit dans les trois premiers du classement derrière l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco, par conséquent, ils vont retrouver la Ligue des Champions. Il faut donc préparer un nouveau mercato. Mido et Drogba débarquent de l'Ajax et de Guingamp et sont suivis par Habib Beye, Steve Marlet et Fabien Barthez notamment. Cette équipe fera finale de la Ligue Europa (perdu contre le Valencia CF).

Au niveau des départs, Dimitri Sytchev, arrivé un an plus tôt n'a pas vraiment fait l'affaire et s'en va au Lokomotiv Moscou, Daniel van Buyten, lui, est prêté à Manchester City, alors que Joseph Yobo, lui, s'en va à Everton. Au total, on a droit à 14 arrivées et à 21 départs dont quelques joueurs prêtés ou en fin de contrat (minimum 16).

Le départ de Drogba

L'été suivant, les Phocéens doivent faire face à une chose, le départ de Didier Drogba pour Chelsea (contre 38,5 M€). Mido (AS Roma), Daniel van Buyten (Hambourg), Mathieu Flamini (Arsenal) et Vedran Runje (Standard de Liège) plient aussi leurs bagages. Il faut donc reconstruire une équipe et Pape Diouf, le nouveau manager général du club à de la manne financière.

Par conséquent, les Marseillais réussissent, pour l'époque, un mercato cinq étoiles. Eduardo Costa (Bordeaux) et Benoît Pedretti (Sochaux), qui régnaient au milieu de terrain, débarquent. Tout comme Péguy Luyindula (Olympique Lyonnais), Habib Bamogo (Montpellier), Fabrice Fiorèse (Paris SG) et Frédéric Déhu (Paris SG, en fin de contrat). La mayonnaise ne prendra pas vraiment.

Les trois capitaines

En 2007-2008, une nouvelle fois, l'OM profite beaucoup du départ de Franck Ribéry pour le Bayern Munich contre 30 M€. Toifilou Maoulida, Mickaël Pagis et Habib Beye quittent aussi le navire lors de cette intersaison. Par conséquent, les Phocéens peuvent une nouvelle fois flamber et recruter à tours de bras. Mais ce n'est pas la méthode de Pape Diouf.

Pour autant, les Marseillais choisissent bien et récupèrent trois capitaines de Ligue 1. Gaël Givet (Monaco), Laurent Bonnart (Le Mans) et Benoît Cheyrou (Auxerre) arrivent assez rapidement. Steve Mandanda (Le Havre), Karim Ziani (FC Sochaux) et enfin, la recrue star alors blessée, Djibril Cissé (Liverpool) complète ce casting cinq étoiles.

L'année du titre

Malgré une belle saison avec Eric Gerets, l'OM n'a toujours pas remporté le moindre titre depuis 1993. Alors, Pape Diouf, qui va aussi partir cet été là, a une idée : aller chercher Didier Deschamps. Forcément, on se délaisse de certains éléments comme Cissé, Cana, Givet ou Ziani et on met les petits plats dans les grands pour le nouveau coach, alors que le grand patron, Robert Louis-Dreyfus, décède.

Au rayon des arrivées, on forme une équipe qui est faite pour le titre. Lucho Gonzalez (Porto), Gabriel Heinze (Real Madrid), Stéphane Mbia (Stade Rennais), Souleymane Diawara (Bordeaux), Édouard Cissé (Besiktas) et Fernando Morientes (Valencia CF) débarquent. Si le dernier cité ne jouera que très peu, les autres emmèneront l'OM au titre de champion de France.

La folie Vincent Labrune

Depuis son arrivée à la tête de l'OM, Vincent Labrune doit faire avec des bouts de ficelle. Alors, quand l'OM retrouve la Ligue des Champions sous Elie Baup, il engage un nouveau projet, celui du trading. Peu de départs très importants, mais en revanche, celui qui est président de la Ligue de football professionnel (LFP) aujourd'hui, recrute beaucoup et de façon intéressante.

Florian Thauvin (LOSC), Gianneli Imbula (meilleur joueur de Ligue 2 à Guingamp), Benjamin Mendy (Le Havre), Mario Lemina (Lorient) et Dimitri Payet (LOSC), qui est encore là, arrivent. Seulement, ça ne fonctionnera pas franchement, l'OM fera zéro point en Ligue des Champions, Elie Baup partira, mais l'espoir renaîtra en fin de saison avec l'annonce de l'arrivée de Marcelo Bielsa.

La première de l'ère McCourt

Frank McCourt vient de racheter l'OM, nous sommes en octobre 2016. Par conséquent, son premier mercato a lieu en janvier. Et il frappe un énorme coup puisque Dimitri Payet revient de West Ham pour une somme d'environ 30 millions d'euros. C'est, encore à ce jour, l'achat le plus onéreux de l'histoire du club marseillais. Mais ce n'est pas tout.

Après avoir mangé une pizza avec Andoni Zubizarreta, Patrice Evra est convaincu et arrivera à l'OM, ça ne se passera pas comme prévu. Enfin, Morgan Sanson, lui, débarque de Montpellier avec une étiquette de jeune prospect. Finalement, avec Rudi Garcia, l'OM remontera au classement, se qualifiera pour la Ligue Europa suivante et ira même en finale de l'édition 2017-2018.