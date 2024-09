Liverpool : Ryan Gravenberch a redistribué les cartes au milieu de terrain !

La saison de la confirmation pour Ryan Gravenberch ? Considéré comme l’un des talents en devenir de l’Ajax Amsterdam, le milieu de terrain n’avait même pas encore dépassé la vingtaine qu’il était déjà victime de son succès et courtisé aux quatre coins de l’Europe. Après seulement deux saisons pleines avec son club formateur, le Néerlandais décidait de voler de ses propres ailes en quittant sa terre natale pour s’envoler en direction de l’Allemagne et du Bayern Munich, imitant au passage son coéquipier Noussair Mazraoui. Pensant alors avoir fait le bon choix et déterminé à s’imposer au sein de l’effectif étoilé bavarois, l’Amstellodamois s’est heurté à la réalité du terrain. Cantonné à un rôle de second couteau, Gravenberch n’a jamais semblé avoir les armes pour bousculer la hiérarchie en place. Freiné dans son élan et en quête de temps de jeu, le Batave a profité de sa cote de popularité à l’étranger pour rebondir en Angleterre.

Désireux de révolutionner son milieu de terrain et afin d’oublier les échecs Roméo Lavia et Moises Caicedo, partis tous deux à Chelsea, Liverpool décidait alors de miser sur le jeune talent néerlandais en déboursant pas moins de 45 millions d’euros bonus compris. Mais force était de constater dans les mois qui ont suivi que le principal concerné a peiné à justifier ce lourd investissement réalisé par le board liverpuldien. Barré par la rude concurrence dans l’entrejeu de Liverpool, évoluant dans l’ombre des Dominik Szoboszlai et Alexis Mc Allister puis progressivement doublé par Wataru Endo dans la hiérarchie, Ryan Gravenberch a vite été considéré comme un joueur de rotation sous les ordres de Jürgen Klopp, malgré 38 apparitions (pour 4 buts et 2 passes décisives) toutes compétitions confondues avec les Reds l’an dernier. Mais cette saison, la donne semble avoir drastiquement changé pour le natif d’Amsterdam, en partie grâce à sa propre détermination.

Ryan Gravenberch a retrouvé des couleurs sous Arne Slot !

C’est bien simple, depuis la prise de fonction d’Arne Slot, Ryan Gravenberch est devenu la pierre angulaire du milieu de terrain des Reds. Positionné un cran en dessous, soit dans un rôle plus défensif qu’à l’accoutumée, l’international néerlandais (14 sélections, 1 but) a retrouvé son meilleur niveau. Précis dans ses transmissions, précieux à la récupération et également capable de se projeter vers l’avant, le Batave s’est parfaitement adapté au nouveau système prodigué par son entraîneur au point d’en devenir un rouage essentiel (4 matchs de Premier League, 4 titularisations). «Il a été milieu de terrain toute sa vie, peut-être qu’il joue un peu plus bas qu’il ne le faisait avant, mais ce n’est pas une grande différence. Je pense qu’il profite de la façon dont l’équipe joue, comme les autres le font très bien aussi», appréciait Arne Slot avant d’évoquer son implication durant la préparation estivale.

«Ryan est revenu fort comme beaucoup d’autres et par plus fort, je veux dire vraiment en forme. Il a joué de bons matchs et a saisi sa chance… Si je lui fais confiance ? Si la confiance signifie qu’il joue, alors oui. Mais je fais aussi confiance à ceux qui ne jouent pas, donc je pense que c’est toujours l’argument le plus facile à donner. Oui, vous lui donnez confiance, c’est pourquoi il joue bien», notait l’ancien manager du Feyenoord devant la presse. La trêve internationale ne l’a pas empêché de confirmer son retour au premier plan. Disputant l’intégralité des rencontres de Ligue des Nations face à la Bosnie-Herzégovine (5-2) et contre l’Allemagne (2-2), Gravenberch a marqué des points, comme en témoigne les propos de Rafael Van der Vaart. «Nous avons un milieu de terrain fantastique pour notre pays. Arne Slot l’a ramené à son plus haut niveau et son potentiel est juste énorme. Les 60 premières minutes contre l’Allemagne ? Il était de loin le meilleur joueur sur le terrain», exprimait l’ancienne gloire de Hambourg pour la télévision néerlandaise. Ainsi, tout porte à croire que le jeune talent de 22 ans a désormais une vraie chance de s’imposer durablement dans le onze de départ des Reds. Une bonne nouvelle pour Liverpool qui débutera sa campagne européenne par un déplacement sur la pelouse de l’AC Milan, mardi.