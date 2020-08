LdC : Éric Di Méco laissera la finale à Jérôme Rothen si le PSG se qualifie

Aux commentaires du quart de finale contre l'Atalanta (1-2) puis de la demi-finale à venir du Paris SG, Éric Di Méco ne commentera pas la finale de Ligue des Champions sur RMC Sport en cas de qualification parisienne. L'ancien Marseillais s'en est longuement expliqué dans un entretien accordé au Parisien. «Il paraît que la polémique enfle sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a vraiment pas de quoi ! Ce n'est pas ma décision, mais celle de la direction de RMC Sport. Je n'aurais eu aucun problème à commenter ce match, bien au contraire. Une finale de Ligue des champions, ça ne se refuse pas», a-t-il confié avant de poursuivre.

«Ils ont trouvé plus logique, et je suis d'accord avec eux, de faire appel à mon camarade Jérôme Rothen, avec qui j'officie en alternance. Au lancement de RMC Sport, Jérôme commentait tous les matchs du PSG et moi tous ceux de l'OM. Cette saison ce n'était pas le cas et Jérôme en a été déçu. Depuis le début de l'année, je dis à mes boss que l'ancien fonctionnement était plus logique. Le priver de la finale serait scandaleux. Il a été sous contrat pendant six ans avec le PSG. C'est un enfant de ce club. Il est bien plus légitime que moi. Pensez aussi aux téléspectateurs : sur un match aussi historique qu'une finale de Ligue des champions, les supporters parisiens vont préférer entendre Jérôme que moi qui ai joué à Marseille pendant 14 ans. Et enfin, mettez-vous même à ma place. Vous connaissez les supporters : quoi que je dise à la fin de match, mes mots seront décortiqués. Ils seront perçus comme faux cul si je m'enflamme ou jaloux si je n'en fais pas assez. Je n'ai que des coups à prendre», a-t-il lâché. C'est dit.