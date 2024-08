Liga : l’Atlético de Madrid d’un grand Antoine Griezmann écrase Girona

Suite de la 2ème journée de Liga ce dimanche soir avec une très belle affiche au parfum de Ligue des Champions. En effet, l’Atlético de Madrid ouvrait les portes de son stade du Cívitas Metropolitano au club de Girona. Une partie qui était scrutée par beaucoup en raison du très solide mercato estival des Colchoneros et le nouveau statut à assumer des Blanquivermells. Si les troupes catalanes n’ont pas démérité en se procurant quelques occasions, ce sont les joueurs de Diego Simeone qui se sont montrés plus efficaces et réalistes pour remporter cette rencontre (3-0). Passeur décisif la semaine dernière, Antoine Griezmann a ouvert son compteur personnel ce soir en inscrivant le premier but (39e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Atlético 4 2 3 1 1 0 5 2 18 Girona 1 2 -3 0 1 1 1 4

En seconde période, les Colchoneros sont parvenus à doubler la mise dans le sillage de Marcos Llorente sur une passe décisive de Griezmann (48e) au retour des vestiaires. Entré en jeu, le vétéran Koko y a été de son but pour sceller le succès madrilène dans les arrêts de jeu (90e+4). A noter que les recrues Robin Le Normand et Julián Álvarez étaient titulaires, alors que Conor Gallagher est rentré en jeu. Au classement, l’Atlético de Madrid prend trois points et s’installe à la 4ème position, tandis que Girona est 18ème avec un seul petit point pris. La semaine prochaine, les Colchoneros joueront contre l’Espanyol, alors que les Blanquivermells accueilleront Osasuna, lors de la 3ème journée de Liga prévue en milieu de semaine.