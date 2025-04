Liga : Osasuna croit toujours en l’Europe, Leganés et Gérone se quittent sur un nul

Osasuna poursuit sa belle saison. À l’occasion de la réception du Séville FC, les hommes de Vicente Moreno n’ont pas failli pour l’emporter 1-0 grâce à un but signé Garcia Santos (25e). Rapidement réduits à dix après l’expulsion de Lukebakio (32e), les Andalous n’ont jamais réussi à revenir au score.

15es, ils ne sont mathématiquement pas encore sauvés mais ces 5 points d’avance sur le premier relégable leur offre un matelas de sécurité, alors que le club de Pampelune occupe le 8e rang et lutte pour les places européennes. Dans le bas du tableau, Leganés n’a pu faire mieux que match nul à domicile face à Gérone (1-1) et reste 19e de Liga à 4 longueurs de la ligne de flottaison et 5 de son adversaire du soir.

Les résultats des matchs de 19h :

Osasuna 1 - 0 Séville FC : Garcia Santos (25e)

Leganés 1 - 1 Gérone : El Haddadi (90e+2) ; Stuani (54e)