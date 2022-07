Orel Mangala s'engage avec Nottingham Forest

Après cinq saisons passées du côté de la Bundesliga, le milieu de terrain international belge va découvrir la Premier League la saison prochaine. En effet, le Diable Rouge (2 sélections) quitte le VfB Stuttgart pour rejoindre le promu Nottingham Forest, qui a déboursé pas moins de 13 millions d'euros pour s'attacher ses services. Il s'engage avec les Reds pour un contrat à long terme, dont la durée n'a pas été précisée dans le communiqué.

«Le joueur de 24 ans signe un contrat à long terme au City Ground après que les Reds aient convenu d'un montant non divulgué avec le club de Bundesliga VfB Stuttgart. Faisant 72 apparitions en Bundesliga au total, Mangala a également représenté sa nation à chaque niveau de jeunes et a joué un rôle clé lorsque la Belgique a atteint la demi-finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans en 2015. Le milieu de terrain devient la douzième signature de l'été pour les Reds et nous sommes impatients de voir Orel poursuivre son développement au City Ground», précise Forest dans le communiqué.