Le Real Madrid a trouvé le remplaçant de Sergio Ramos, l'Angleterre tire à boulets rouges sur Harry Kane

L'Angleterre se paie Harry Kane

Quatre points en deux matches mais l'Angleterre n'a pourtant pas rassuré ses fans et les médias après 2 journées dans cet Euro. Après le match nul (0-0) contre l'Ecosse hier à Wembley, le jeu offensif des Three Lions laisse encore à désirer. Ce matin, plusieurs critiques s'abattent sur la sélection. Mais c'est l'attaquant, le buteur de cette équipe, Harry Kane, qui concentre pas mal de mauvais commentaires ce samedi. «Devons-nous vraiment parler de Harry ?» s'interroge le supplément du Times, The Game, par exemple. Avec 0 frappe et seulement 19 ballons touchés dans ce match, l'avant-centre des Spurs n'a pas marqué les esprits loin de là. C'était «la douleur de Kane» hier, écrit le Daily Telegraph. «C'est tout ce que tu as, Angleterre ?» écrit aussi le supplément du Daily Mail, The Verdict. Car le problème ne vient pas seulement de Kane. Où était Foden et Sterling aussi hier soir ? Vaste question...

Casemiro, nouveau patron du Real Madrid

Sergio Ramos ayant choisi de quitter le Real Madrid après 16 années de bons et loyaux services, le Real Madrid se retrouve orphelin du patron de sa défense. Les Madrilènes vont devoir s'activer sur le mercato afin de lui trouver un ou deux remplaçants. Et même plus, si Raphaël Varane venait aussi à plier bagage. Mais le départ de Ramos, c'est aussi une perte pour le vestiaire du Real. C'est le patron, l'âme de l'équipe qui s'en va. Alors qui va prendre la suite ? Selon Marca, c'est Casemiro qui se présente désormais comme «le chef» et le leader du vestiaire. À voir si Carlo Ancelotti lui confie aussi le brassard de capitaine au début de la nouvelle saison. Réponse dans les prochaines semaines.

Klinsmann intéressé par Tottenham ?

Le casse-tête de Tottenham pour trouver son nouvel entraîneur continue. Après les pistes envolées comme Paulo Fonseca ou Antonio Conte, les Spurs pensaient tenir le bon bout avec Gennaro Gattuso, tout fraîchement débarqué de la Fiorentina. Mais comme l'explique le Corriere dello sport, la vindicte populaire sur les réseaux sociaux a eu raison de ce choix. Très critiqué avant même son arrivée, Gattuso a vu les dirigeants du club renoncer à lui pour ne pas enflammer davantage les haters sur Twitter. Que reste-t-il comme piste désormais ? Selon The Times, une menant à Jurgen Klinsmann pourrait s'ouvrir. L'ancien sélectionneur de l'Allemagne et des USA se serait dit intéressé par le poste de coach de Tottenham. Affaire à suivre.