Liga : le Real Madrid renverse Séville et se rapproche du titre

Après sa qualification en demi-finales de la Ligue des Champions en milieu de semaine, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de Séville dans le cadre de la 32e journée de Liga. Les Merengues, leaders incontestés du championnat, avaient l'occasion de creuser l'écart avec des Andalous troisièmes avant la rencontre, à égalité de points avec le FC Barcelone, qui jouera Cadiz lundi, et l'Atlético de Madrid, vainqueur à domicile de l'Espanyol. Carlo Ancelotti faisait confiance à Eduardo Camavinga au milieu aux côtés de Toni Kroos et Luka Modric. De son côté, Julen Lopetegui alignait Anthony Martial en attaque en compagnie de l'ancien Marseillais Lucas Ocampos.

Si le début de rencontre semblait équilibré entre les deux formations, les Blanquirrojos se procuraient les meilleures occasions de la première période par le biais de Martial, d'abord trop court (2e) puis imprécis sur le centre de Papu Gomez (9e). La domination offensive sévillane se concrétisait grâce à Ivan Rakitic : l'ancien du Barça profitait d'un trou dans le mur madrilène pour propulser son coup-franc dans les buts de Thibaut Courtois (1-0, 21e). Erik Lamela doublait même la mise quatre minutes plus tard sur un service de Jesus Corona (2-0, 25e), après une mauvaise lecture du jeu d'Eder Militao. Néanmoins, Séville perdait Martial sur blessure après un gros tacle de Camavinga (39e).

Un Real Madrid renversant

Mais au retour des vestiaires, les Madrilènes montraient de bien meilleures intentions offensives, confirmées par un Karim Benzema mis en échec par Bounou (48e) et réduisaient très vite l'écart pour se remettre dans le match grâce à Rodrygo. Le Brésilien reprenait parfaitement le centre de Dani Carvajal pour tromper le gardien de but marocain (2-1, 50e), avant d'alerter une deuxième fois le dernier rempart andalou, sans succès cette fois-ci (55e). Alors que Benzema frôlait ensuite le poteau droit (63e), Vinicius Jr croyait égaliser pour les siens mais l'arbitre, assisté par le camion-régie, refusait son but pour une main au départ de l'action (74e).

Mais tout se jouait dans les dix dernières minutes du match : l'entrant Nacho remettait les deux équipes à égalité d'une reprise du centre de Carvajal pour tromper Bounou une deuxième fois pour éviter la défaite à ses coéquipiers (2-2, 82e). Il fallait compter en plus de cela sur l'un des prétendants au Ballon d'Or cette saison : Karim Benzema. Après un cafouillage au premier poteau, le Français trouvait le petit filet gauche pour crucifier le portier sévillan et offrir la victoire à la Maison Blanche en toute fin de rencontre (3-2, 90+2e). Avec cette victoire (3-2), le Real Madrid prend 15 points d'avance provisoires sur la deuxième place et se rapproche un peu plus de son 35e sacre en Liga.