Manchester United : une cible prioritaire recale Erik ten Hag !

Où jouera Darwin Núñez la saison prochaine ? En théorie, pas à Benfica et c'est très certainement un nouveau feuilleton qui risque de déchainer les passions lors du mercato estival. Et pour cause. Auteur de 33 buts et 4 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues, le natif d'Artigas, passé par Almeria, pourrait rapidement voguer vers de nouveaux horizons. Présent au micro de CNN Portugal après les éloges faites par Jürgen Klopp à son sujet, l'Uruguayen avait pourtant récemment assuré que son esprit restait, pour l'heure, à Lisbonne : «ce qu’a dit l’entraîneur de Liverpool sur moi est un compliment, mais ma tête est totalement à Benfica jusqu’à la fin de la saison. Je veux tout donner pour Benfica et pour ces supporters, qui sont incroyables. Mon travail, c’est de profiter de cette chance qui m’arrive.»

Fin de saison officiellement actée le 13 mai dernier avec une victoire de Benfica à Paços de Ferreira (2-0), Darwin Nuñez va désormais pouvoir regarder d'un peu plus près les convoitises et elles sont nombreuses... Comme le révélait récemment AS, c'est toute l'Europe qui s'offre à lui. Dans cette optique, si nous vous révélions récemment que Newcastle était prêt à offrir plus de 60 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international uruguayen (8 sélections, 2 buts), de nombreuses autres écuries européennes restent à l'affût dans ce dossier qui s'annonce d'ores et déjà bouillant.

Le PSG prêt à rafler la mise pour Darwin Nuñez ?

Officiellement annoncé sur le banc de Manchester United la saison prochaine, Erik ten Hag aurait, dans ce sens, fait de Núñez sa priorité absolue. Sous le charme du numéro 9, pensionnaire de l'Estádio da Luz, le Néerlandais estime même que son football s'adapterait parfaitement aux joutes de la Premier League. Oui mais voilà, d'ores et déjà hors course pour la prochaine Ligue des Champions, les Red Devils risquent de payer cher leurs mauvais résultats au cours de la saison. Comme indiqué par RMC Sport et confirmé par The Mirror, Darwin Nunez (22 ans) aurait rejeté l'approche mancunienne. Malgré une offre de 80 millions d'euros des Mancuniens, l'Uruguayen ne souhaite pas rejoindre Old Trafford.

Une décision motivée par sa volonté de continuer à jouer en Ligue des champions, compétition dans laquelle il a impressionné tout au long de cette campagne. Une ambition qui a par ailleurs poussé le crack de Benfica de repousser l'offre des Magpies. Nul doute que la pépite uruguayenne risque alors de réveiller les convoitises de candidats engagés dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Dans cette optique et comme nous vous le révélions récemment, le PSG est à l'affût et pourrait ainsi jeter son dévolu sur le pensionnaire de l'Estádio da Luz. Selon nos informations, Leonardo étudie bien cette piste, amenée par Jorge Mendes, dans l'optique d'un départ de Mauro Icardi, que le club de la capitale souhaite voir partir.