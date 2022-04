Newcastle offre plus de 60 M€ au Benfica pour Darwin Nunez

«Ce qu’a dit l’entraîneur de Liverpool sur moi est un compliment, mais ma tête est totalement à Benfica jusqu’à la fin de la saison. Je veux tout donner pour Benfica et pour ces supporters, qui sont incroyables. Mon travail, c’est de profiter de cette chance qui m’arrive. L’année passée, je n’ai pas très bien joué, cette saison est incroyable mais le mérite appartient aussi à mes partenaires», assurait dernièrement Darwin Nuñez à CNN Portugal après les éloges faites par Jürgen Klopp à son sujet.

Et pour cause. Brillant malgré l'élimination des siens face aux Reds, l'Uruguayen s'est une nouvelle fois distingué, inscrivant deux buts contre le club de la Mersey. Décisif lors du quart de finale aller (défaite 3-1), il avait, en effet, retrouvé le chemin des filets d'un superbe plat du pied droit envoyé dans le petit filet opposé (3-3, 82e). Une magnifique réalisation permettant au club de Lisbonne d'arracher l'égalisation, mais ne lui évitant cependant pas l'élimination aux portes du dernier carré.

Newcastle offre plus de 60 millions d'euros à Benfica !

Qu'importe, celui qui réalise une saison étincelante sous le maillot de la formation portugaise a d'ores et déjà tapé dans l'œil de plusieurs écuries sur la scène européenne (le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, Newcastle, Chelsea, Manchester United, Manchester City ou encore l'Atlético de Madrid). Auteur de 32 buts et 3 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues, le natif d'Artigas, passé par Almeria, pourrait donc rapidement voguer vers de nouveaux horizons. Et selon nos informations, un de ses nombreux prétendants est d'ailleurs passé à l'action. Il s'agit de Newcastle et son étourdissante puissance financière.

Déjà auteur d'un mercato hivernal XXL avec plus de 100 millions d'euros dépensés, les Magpies ont ainsi transmis une offre de plus de 60 millions d'euros aux dirigeants du club portugais pour s'offrir les services du buteur international uruguayen (8 sélections, 2 buts), souvent comparé à Edinson Cavani. Toujours selon nos informations, si d'autres clubs anglais restent également à l'affût sur ce dossier, Benfica a, de son côté, déjà trouvé son successeur. Attaquant croate de Boavista, Petar Musa (24 ans), auteur de 11 buts et 4 offrandes depuis le début de la saison, voit son contrat s'achever en juin prochain et pourrait ainsi venir compenser le départ de l'actuel leader offensif des Lisboètes, troisièmes de Liga Portugal. Reste désormais à savoir si les dirigeants portugais estimeront cette offre des Toons à la hauteur du talent qu'il possède aujourd'hui.