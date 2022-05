PSG : Jorge Mendes a discuté mercato avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi !

La suite après cette publicité

Le mercato d'été 2022 s'annonce d'ores et déjà grandiose, et clairement tourné vers les attaquants. Ils sont nombreux, parmi les plus grandes stars offensives de la planète football, à envisager un transfert, de Mbappé à Lewandowski en passant par Mané. La signature d'Erling Haaland à Manchester City a lancé les hostilités et l'effet domino va jouer à plein. Les agents de joueurs le savent et placent leurs pions.

L'un d'entre eux, et pas le moins connu, a déjà posé quelques jalons du côté du Paris Saint-Germain. On parle là de Jorge Mendes, qui travaille sur deux dossiers chauds. Le premier concerne Darwin Nuñez. Comme l'a expliqué O Jogo hier, le PSG est sur les rangs. Selon nos informations, Leonardo étudie bien cette piste, amenée par Jorge Mendes, dans l'optique d'un départ de Mauro Icardi, que le club de la capitale souhaite voir partir.

Darwin Nuñez, 22 ans et 26 buts en championnat portugais cette saison avec le Benfica Lisbonne, est l'une des attractions du marché estival. Newcastle a déjà formulé une première offre il y a quelques semaines, comme nous vous l'avions révélé. Mais la piste parisienne plaît bien plus au joueur uruguayen, désireux de jouer la Ligue des Champions. Mais ce n'est pas tout.

L'option João Felix en cas de départ de Mbappé

Selon nos informations, Jorge Mendes a aussi évoqué, avec Nasser Al-Khelaïfi, l'hypothèse d'un transfert de João Felix vers la capitale française, en cas de départ cette fois de Kylian Mbappé. Si l'international français venait à quitter le navire, un autre attaquant serait recruté et João Felix est l'une des options proposées.

L'attaquant de 22 ans, de nationalité portugaise, va achever sa troisième saison avec l'Atlético de Madrid et pourrait accepter de changer d'air au regard de sa situation avec les Colchoneros. En tout cas, que ce soit Leonardo ou Nasser Al-Khelaïfi, les décideurs parisiens planchent déjà sur les contours du secteur offensif de la prochaine saison. Avec bien évidemment l'avenir de Kylian Mbappé au cœur des préoccupations. Tant que le dossier Mbappé n'est pas définitivement tranché et que l'organigramme parisien est modifié (ou pas), les dossiers de ces joueurs ne devraient pas bouger.