OL : Fabio Grosso a été déçu du résultat

Dimanche soir, Fabio Grosso a assisté en tribunes au match entre l’OL et Le Havre (0-0). Jean-François Vulliez, qui était sur le banc hier soir, a avoué que le nouvel entraîneur avait été déçu du résultat.

«Il (Grosso, ndlr) m’a félicité, il m’a dit que je pourrais être coach à l’avenir. Il est déçu du résultat, mais content de l’état d’esprit. Il faut bosser, ce n’est pas suffisant pour faire basculer les matches en notre faveur. Fabio Grosso n’est pas descendu, mais nous allons parler avec lui dès demain et il a une bonne base pour reprendre l’équipe et redresser le classement. Il y aura un nouveau staff qui va arriver, aux joueurs de faire le nécessaire pour trouver le chemin de la victoire. Cela nous manque de gagner.» Fabio Grosso va devoir relancer l’OL et aider l’équipe à gagner.