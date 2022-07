Accord total entre Lens et l'OM pour le transfert de Jonathan Clauss !

La suite après cette publicité

C’est ce qui s’appelle un revirement de situation. Et les inconditionnels du mercato savent que ce genre de scénario peut arriver à tout moment. Pour l’Olympique de Marseille, c’est une excellente nouvelle. Courtisan déclaré de Jonathan Clauss (29 ans), le club phocéen semblait pourtant condamné à aller voir ailleurs.

La raison était toute simple : le RC Lens réclamait 10 M€ pour son nouvel international français (4 sélections). Annoncé dans le viseur de Chelsea, Tottenham et même de Manchester United, le latéral droit ne voulait cependant qu’une chose : évoluer sous le maillot olympien. Eh bien Clauss va voir son voeu être exaucé.

L’OM accélère enfin

Cette nuit, plusieurs médias ont annoncé qu’un accord total avait été trouvé entre l’Olympique de Marseille et les Sang et Or pour le transfert du défenseur. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Le montant de l’opération sera d’ailleurs de 7,5 M€ plus des bonus qui pourraient faire grimper la note au-dessus des 10 M€.

Une belle affaire quand même donc pour le RCL. Nous sommes également en mesure de vous indiquer que, de son côté, Clauss va bientôt partir pour Marseille pour y passer sa visite médicale ce mardi. Si tout se passe bien bien, il signera dans la foulée un contrat de trois ans. Après Luis Suarez, l’OM est en passe de boucler deux recrues en quelques heures !