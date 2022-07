Mercato OM : trois cibles à oublier

La suite après cette publicité

La pression monte à Marseille. Heureux d’avoir vu l’Olympique de Marseille terminer la saison précédente à la deuxième place du classement de Ligue 1 et donc se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, les supporters phocéens s’attendaient à vivre un mercato estival animé. Mais à trois semaines du coup d’envoi de l’exercice 2022/2023, les vice-champions de France n’ont recruté que Chancel Mbemba, Isaak Touré, Bartug Elmaz et Jelle van Neck. Autant dire des noms qui, sans vouloir leur manquer de respect, ne font pas rêver les fans marseillais, notamment en vue de la Ligue des Champions.

Face à ce climat tendu, le directeur de la communication du club, Jacques Cardoze, a tenu à rassurer tout le monde au micro de BFM Marseille. « Pablo (Longoria) l'a dit, c'est un mercato qui peut bouger à tout moment. Il faut s'attendre à ce que ça puisse se débloquer d'une journée à l'autre. Ça peut aller très vite, c'est un marché d'opportunité. C'est un mercato où il faut savoir être lent, patient. C'est toujours un moment angoissant pour les supporters car on veut toujours avoir les meilleurs joueurs, mais de l'intérieur du club, ce qui compte, c'est de rester serein et de travailler calmement. La consigne et le mot d'ordre, c'est d'être calme et patient. Mais oui, il y aura entre cinq et huit recrues, mais il peut se passer beaucoup de choses au niveau des arrivées et des sorties».

Le mercato de l'OM patine

Reste que si plusieurs recrues sont attendues, il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas Gerard Deulofeu. En effet, alors que Marca annonçait la semaine dernière que l’OM était le club le plus intéressé par les services du joueur de l’Udinese (13 buts et 5 passes décisives en 35 apparitions toutes compétitions confondues), la Gazzetta dello Sport affirme ce matin dans ses colonnes que Deulofeu n’attend qu’une chose : le Napoli. Le journal au papier rose ajoute d’ailleurs que les Partenopei et l’agent de l’Espagnol sont déjà parvenus à un accord contractuel, à savoir un bail de quatre ans rémunéré à hauteur de 2,5 M€ nets par saison plus des bonus. Et ce n’est pas tout.

Le Napoli et l’Udinese seraient bien partis pour ficeler l’affaire en échange d’une somme légèrement inférieure à 20 M€. Les Napolitains en offrent actuellement 16 M€. L’option marseillaise semble donc bien éloignée pour l’ancien pensionnaire du FC Barcelone. Enfin, La Provence nous apprend que deux autres cibles phocéennes risquent de ne pas débarquer sur la Canebière. La première se nomme Nuno Tavares. Nous vous avions révélé l’intérêt marseillais pour le latéral d’Arsenal. Une offre de prêt était même dans les tuyaux. La Provence a confirmé l’intérêt olympien, mais ajoute que c’est le Portugais qui rechigne à venir à Marseille. Enfin, si l’intérêt pour le Lensois Jonathan Clauss est lui aussi réel, le quotidien local affirme que l’OM ne veut pas mettre les 10 M€ réclamés par le RCL pour son latéral de 29 ans à qui il reste qu’un an de contrat.