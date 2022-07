L'OM pousse pour Gerard Deulofeu

La suite après cette publicité

De la patience. Voici ce que les dirigeants de l'Olympique de Marseille demandent aux supporters. Pourtant, l'été phocéen a de quoi inquiéter les fans. Entre le départ surprise de Jorge Sampaoli, l'arrivée d'Igor Tudor dont l'adjoint Mauro Camoranesi est déjà parti et un mercato qui avance au ralenti, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome ne rassurent pas alors qu'ils s'apprêtent à retrouver l'UEFA Champions League cette saison. Mais Pablo Longoria et ses équipes gardent confiance et jouent la montre sur le marché des transferts, estimant que les sommes demandées sont actuellement trop élevées.

Malgré cela, ils continuent d'avancer en coulisses sur certains dossiers. En attaque, les décideurs marseillais apprécient encore et toujours le profil de Gerard Deulofeu. En janvier dernier, l'attaquant avait déjà tapé dans l'oeil de Sampaoli et de l'OM selon la presse italienne. Un intérêt qui a grandi au fil des mois. Il faut dire que le joueur formé à la Masia a réalisé une belle année du côté de l'Udinese avec un joli bilan de 13 buts et 5 passes décisives en 35 apparitions toutes compétitions confondues (31 titularisations). De quoi convaincre les Olympiens de miser sur lui.

L'OM fonce mais doit gérer plusieurs obstacles

Ce jeudi, Marca explique que l'OM est le club le plus à fond sur ce dossier. Les dirigeants marseillais ont même contacté et discuté avec le joueur et son entourage. Le média ibérique explique qu'il faut attendre à présent de savoir si les négociations vont aboutir. Mais c'est loin d'être gagné pour les Phocéens. Ce, pour plusieurs raisons. La première est que l'Udinese demande un prix élevé pour le joueur sous contrat jusqu'en 2024. La Gazzetta dello Sport avait parlé il y a quelques mois d'une somme comprise entre entre 20 M€ et 25 M€.

Impossible pour l'OM aujourd'hui de s'aligner là-dessus. Ensuite, plusieurs écuries sont prêtes à mettre la main sur le joueur. Marca cite Naples, l'Atalanta, Villarreal et Séville, où Deulofeu a déjà joué, comme principaux concurrents. Un dossier difficile donc pour Marseille. De son côté, le principal intéressé n'exclut rien pour son avenir comme il l'a confié en fin de saison. «Pour l'instant, il n'y a que des rumeurs. Je reconnais que j'aimerais franchir un palier, mais tout doit suivre son chemin et je suis très heureux à l'Udinese. Ce qui est sûr, c'est que j'ai 28 ans et que mes meilleures années sont devant moi». Il reste à savoir si l'OM en profitera !