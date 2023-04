Mercato : Xavi a trouvé un argument de taille pour convaincre Lionel Messi

La suite après cette publicité

En 2021, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone. Mais dans la presse, c’est presque comme si l’Argentin n’était jamais parti. Les médias espagnols multiplient les articles et scrutent les moindres faits et gestes de la Pulga au Paris Saint-Germain comme en sélection. Chaque prise de parole est décortiquée. Encore plus lorsque le joueur formé à la Masia fait référence aux Culés. Ces derniers nourrissent toujours l’ambition de le faire revenir. Et les signaux sont plutôt positifs.

Comme expliqué sur notre site, le clan Messi est ouvert à un retour en Catalogne. Mais les pensionnaires du Camp Nou doivent régler d’autres dossiers prioritaires, notamment celui concernant Gavi, tout en trouvant des solutions pour que cette opération soit financièrement possible. Sportivement, les dirigeants sont déjà convaincus qu’un retour du septuple Ballon d’Or serait une bonne chose. Même chose pour Xavi.

Le plan de Xavi pour convaincre Messi

Ancien coéquipier de l’Argentin, le technicien espagnol mouille le maillot pour essayer de le faire signer. Les deux hommes , qui sont très liés après avoir gagné de nombreux trophées ensemble, multiplient les échanges, notamment par message ou note vocale. Ils partagent notamment leurs impressions sur leurs clubs respectifs, explique Sport. Le média ajoute que Xavi a accentué "la pression" qu’il exerce afin de convaincre le champion du monde 2022.

Il pense qu’il sera essentiel pour aider son équipe et réunir les supporters et le club. Il a aussi une idée de comment l’utiliser sur le terrain. Xavi veut jouer avec un milieu à 4 (De Jong, Pedri et Gavi l’accompagneraient) avec Lionel Messi en numéro 10 derrière le duo Robert Lewandowski-Ousmane Dembélé. Une option intéressante sur le papier et sur laquelle compte l’Espagnol pour convaincre la Pulga. Il reste à savoir si cela sera suffisant et si le Barça réussira à trouver les moyens pour le faire revenir.