FC Barcelone : gros coup de froid dans le dossier Lionel Messi

Le FC Barcelone ne chôme pas. Les pensionnaires du Camp Nou font leur possible pour rapatrier La Pulga cet été 2023. Un rêve qui pourrait devenir réalité puisque le clan Messi échange avec la direction sportive du Barça depuis quelques semaines. Tout a commencé d’ailleurs le 15 février dernier, au lendemain de la défaite lors du 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, explique El Pais. Le média ibérique précise qu’après une rencontre entre le conseil d’administration du PSG et Jorge Messi (père et agent du joueur), le FCB a été mentionné dans le camp de l’Argentin.

Le Barça s’active pour Messi

Le club culé a d’ailleurs confié à l’entourage de Leo Messi qu’il comptait sérieusement le faire revenir. Xavi, qui échange souvent avec le joueur par message ou note vocale, a commencé à intensifier les contacts avec l’international albiceleste. Et il n’est pas le seul à avoir mouillé le maillot. En effet, Sergio Busquets et Jordi Alba, qui ont dîné avec le couple Messi à Barcelone il y a quelques semaines, ont demandé au n°30 du PSG s’il avait fait son choix pour son avenir et s’il pouvait revenir en Catalogne. Messi n’aurait rien dit mais il aurait fait un grand sourire qui en dit long.

De son côté, le père de Messi n’a pas fermé non plus la porte auprès de la direction barcelonaise. Confiant, le Barça sait que la partie est loin d’être gagnée. Convaincre Lionel Messi ne sera pas le plus difficile. En effet, les Blaugranas savent qu’ils doivent gérer la question du fair-play financier et surtout convaincre le président de La Liga, Javier Tebas. Mais El Pais explique qu’ils ont bon espoir d’y arriver. Les têtes pensantes du Barça pensent qu’ils réussiront à avoir son accord une fois que le projet de la Superligue européenne sera mort et enterré.

Mais ce n’est pas la priorité

Pour cette raison, le club entraîné par Xavi n’a pas encore fait d’offre formelle à Messi explique la Cadena SER. Joan Laporta a dit à Jorge Messi que son fils ne pouvait pas quitter l’Europe sans recevoir un hommage. L’entourage du club a aussi assuré à l’Argentin qu’une offre allait être formulée, lui qui a reçu une proposition d’Al-Hilal. L’écurie saoudienne lui offrirait un contrat d’un an avec un salaire de 420 millions d’euros. Mais les Catalans ne semblent pas inquiets puisque le footballeur de 35 ans veut continuer en Europe. En revanche, ils ont fait comprendre au clan Messi qu’il n’était pas du tout la priorité actuelle.

En effet, El Pais, qui a questionné des sources proches du Barça, précise que les dirigeants veulent avant tout régler les cas Araujo, Balde et surtout Gavi, qui pourrait partir pour 0 euro cet été si sa situation n’est pas régularisé au plus vite. Cela passe avant tout, même l’opération Messi. Comme expliqué précédemment, ils veulent aussi voir si le plan qu’ils proposeront pour l’Argentin sera viable auprès de la Liga. Ils mettent un point d’honneur à ce que le retour de l’Argentin soit fait dans le respect des règles. Ainsi, les Culés ne feront pas toutes les folies pour le faire revenir et surtout ils veulent d’abord régler des cas prioritaires et essentiels à leurs yeux.