FC Barcelone : un conflit XXL menace de compromettre le retour de Messi

La suite après cette publicité

Les appels du pied ont été nombreux, mais cette fois, le FC Barcelone ne se cache plus. Par l’intermédiaire de son vice-président, Rafa Yuste, le club catalan a carrément confirmé avoir entamé des discussions avec l’entourage de Lionel Messi. «Nous avons été en contact avec le camp de Leo Messi. Leo sait combien nous l’apprécions et j’aimerais qu’il revienne. C’est sûr que Messi aime le Barça et la ville, donc nous espérons trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici».

Les choses sont claires et ces déclarations n’ont surpris personne. Outre les propos tenus par les dirigeants blaugranas, nous vous avons révélé que le numéro 30 du Paris Saint-Germain était désormais très chaud à l’idée de revenir au Barça. Messi n’apprécie pas spécialement Joan Laporta, mais l’Argentin a besoin de retourner dans un endroit où il se sent aimé. Il est également prêt à faire des sacrifices financiers. Ce dernier point est d’ailleurs très important pour les Culers. Limités financièrement, ils ne peuvent lui offrir qu’un salaire de 10 M€ annuels maximum, soit quatre fois moins que ce qu’il perçoit en France.

À lire

PSG : le FC Barcelone confirme avoir débuté des discussions avec le clan Messi !

Des relations tendues avec la Liga

Mais Messi semble partant. Sauf qu’AS rappelle qu’un facteur pourrait gêner les plans du Barça : la guerre avec le président de la Liga, Javier Tebas. Dernièrement, la formation catalane a publiquement demandé la démission de Tebas, qu’il accuse d’avoir fourni de fausses preuves dans l’affaire Negreira. Un conflit de taille qui s’ajoute à d’autres accrochages entre le Barça la Ligue espagnole, tous liés à la situation financière difficile du club. Il y a en effet le cas Gavi. La justice espagnole a annulé le contrat du jeune milieu de 18 ans avec l’équipe première. Résultat : pour le moment, Gavi est libre de tout contrat en juillet prochain. Barcelone a fait appel et espère pouvoir conserver cet immense espoir.

La suite après cette publicité

Avant ça, le Barça avait porté plainte en janvier 2023 contre la Liga. La raison ? La Ligue a refusé d’accepter une augmentation de 15% de la masse salariale des Blaugranas. Or les Catalans s’estiment lésés et victimes de concurrence déloyale puisque les clubs ayant signé l’accord avec CVC (ce qu’a refusé le Barça) ont eu droit à cette augmentation de 15%. Enfin, il convient de rappeler que la Liga a demandé à Laporta de réduire sa masse salariale de 200 M€. Ces prochaines semaines, les deux parties doivent donc se revoir afin d’établir les bases financières pour la saison à venir. Quelle sera l’attitude de la Liga avec un Barça englué dans ses difficultés financières, mais désireux de rapatrier Messi ? Privée de tête d’affiche mondiale depuis les départs de Messi et de Cristiano Ronaldo, la Ligue espagnole pourrait avoir un sacré casse-tête à résoudre.