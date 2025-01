Rennes : Jorge Sampaoli justifie la création du loft

L’histoire d’amour entre Albert Grønbaek et le Stade Rennais n’aura jamais réellement eu lieu. Arrivé l’été dernier en provenance du FK Bodø/Glimt, le joueur de 23 ans n’a pas donné satisfaction. Comme nous vous l’indiquions ce vendredi matin, l’international danois (6 sélections, 1 but) a été placé dans le loft nouvellement créé pour les indésirables, ce que Jorge Sampaoli a confirmé en conférence de presse, à la veille de la rencontre face à Brest. « Concernant Gronbaek : il a demandé son départ, il ne se sent pas heureux et n’a pas trouvé sa place ici. »

La suite après cette publicité

L’entraîneur argentin a également justifié la mise à l’écart de certains dans le groupe, expliquant qu’il fallait resserrer la concurrence et créer un électrochoc. « Il faut être juste dans le diagnostic. Faut-il redonner de la confiance ou donner un coup de fouet? Il faut comprendre la réalité. Quand on comprend le panorama, quand on sait ce qu’il se passe et pourquoi ça se passe, ensuite il faut agir de manière concrète, chirurgicale et juste. Le club doit changer la situation sinon il restera victime de la situation. La reconstruction commence samedi. À partir de demain, un nouveau cycle commence. On ne peut pas regarder derrière, samedi le cycle de la reconstruction de Rennes commence.» Place aux actes sur le terrain dès samedi au Roazhon Park face à Brest.