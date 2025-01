Le torchon brûle entre Rennes et Albert Grønbaek

15 juillet 2024, le Stade Rennais annonce fièrement la signature d’Albert Grønbaek pour cinq ans. Le club breton réussissait, en effet, à devancer la concurrence pour recruter le milieu danois espoir danois contre un chèque de 15 M€. Il faut dire que le joueur sortait de deux belles saisons en Norvège avec le Bodø/Glimt. Dès son arrivée, le nouveau n°7 rennais annonçait clairement la couleur. «J’arrive dans une meilleure ligue, dans un club avec des joueurs de très haut niveau. Je sais que le championnat français est plus rude, je dois avoir confiance en moi, je sais que je peux m’intégrer à ce nouvel environnement. C’est une grande opportunité pour moi, je suis très heureux d’arriver dans un club très compétitif, réputé pour son accompagnement des jeunes notamment.»

La suite après cette publicité

Sous l’impulsion de Julien Stephan qui l’intègre directement dans son onze de départ, Grønbaek effectue des débuts prometteurs sans être exceptionnel sous les couleurs Rouge et Noir. Au mois d’octobre peu avant une conférence de presse d’avant match face à Monaco, il assure encore être à son maximum pour favoriser son adaptation dans son nouvel environnement. « Je me sens très bien. Ça fait deux mois maintenant, j’ai des cours de français chaque semaine, je commence à bien comprendre. J’espère pouvoir parler en français bientôt. J’ai été très bien accueilli, par tout le monde, par le coach. Je me sens bien intégré sur le terrain, je sens qu’ils veulent me faire me sentir bien et c’est agréable.» Pourtant, comme la plupart de ses coéquipiers, le milieu danois peine à briller dans une équipe en grande difficulté et avec un coach qui a déjà perdu une partie de son vestiaire. Stephan débarqué, Grønbaek voit débarquer Jorge Sampaoli début novembre. Les résultats ne sont guères meilleurs et le club breton continue de s’enfoncer dans la crise.

Déjà des pistes en Angleterre et en Allemagne pour Albert Grønbaek

Forcément, le projet rennais n’est pas à la hauteur des espérances du néo-international danois qui voyait le Stade Rennais comme un tremplin idéal pour la Premier League ou la Bundesliga comme de nombreux joueurs passés par le Roazhon Park avant lui. Plein de bonne volonté, Grønbaek évolue à gauche, dans l’axe voire même à droite comme lors des débuts de Sampaoli face au LOSC. Mais rien n’y fait et l’ancien de Bodø/Glimt est loin de donner sa pleine mesure. Selon nos informations, il a même indiqué de manière informelle à sa direction qu’il souhaitait déjà quitter la Bretagne cet hiver. Hasard ou coïncidence, le Stade Rennais, sous l’impulsion d’un Arnaud Pouille plus que jamais en colère après une énième contre-performance en Coupe de France face à Troyes, a placé le natif de Risskov dans un loft à l’instar d’une autre recrue estivale signée Frederic Massara à savoir le milieu de terrain Glen Kamara, le gardien n°3 Gauthier Gallon et l’indésirable Baptiste Santamaria.

La suite après cette publicité

Une situation tout sauf prévisible pour celui qui était censé porter le jeu du Stade Rennais et incarner le nouveau projet initié par Massara. Résultat, Albert Grønbaek (2 buts et 1 passe décisive en 16 matches de Ligue 1) symbolise les erreurs de recrutement du mercato estival du club breton. Une erreur de casting qui ne devrait pas faire de vieux os en Bretagne tant la valeur du joueur n’a pas vraiment pâti de ces premiers mois chaotiques sur les bords de La Vilaine. D’ailleurs quelques clubs anglais et allemands ont déjà pris quelques renseignements. À suivre.