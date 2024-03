EdF : l’aveu fort des Bleus sur Antoine Griezmann

On dit que les absents ont toujours tort. Mais Antoine Griezmann peut dormir tranquille. Sans lui, les Bleus ont vécu une soirée très difficile face à l’Allemagne (2-0). Après la rencontre, Didier Deschamps a confié à ce sujet : « je n’avais pas besoin de ce match pour savoir l’importance d’Antoine. Sincèrement, s’il avait été là aujourd’hui (samedi), vu nos manques dans de nombreux domaines, cela aurait été compliqué aussi. On était en déficit dans d’autres domaines que l’aspect technique. À partir de là, le haut niveau, c’est très difficile d’exister face à une Allemagne qui a fait un très gros match.»

Questionné à son sujet, Olivier Giroud, lui, a déclaré : «c’est vrai qu’Antoine est un peu le créateur, le maître à jouer de notre équipe même s’il y en a d’autres. Ce soir (samedi), il aurait pu apporter un plus. Mais les mecs qui étaient là étaient à même de le faire aussi. Donc il ne faut pas se trouver d’excuses. On avait la possibilité de faire mieux. On espère le faire mardi.» Aurélien Tchouameni, lui, a confié : «Antoine est un joueur exceptionnel. Il nous a manqué. Un joueur comme lui, ça ne se remplace pas si facilement. Il fait le lien entre tous les secteurs de jeu.» Idem pour Benjamin Pavard. «Antoine est très important pour nous. Mais on a de très bons joueurs à ce poste. Après, il est vrai qu’il est un leader et qu’il est très important dans l’effectif.» Sans jouer, Grizi a marqué des points hier soir.