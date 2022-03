Suède : Zlatan Ibrahimovic ne prend pas encore sa retraite internationale

Malgré la défaite de ce mardi contre la Pologne (2-0) qui a privé la Suède d'une qualification pour la Coupe du monde 2022, Zlatan Ibrahimovic ne compte pas forcément arrêter. Le joueur de 40 ans qui compte 120 capes et 62 buts avec les Blågult a affirmé son envie de continuer à défendre le maillot de l'équipe nationale au micro de la chaîne de télévision C More : «je continuerai aussi longtemps que je le pourrai. Tant que je peux rester en bonne santé, jouer et contribuer. Vous n'aurez pas d'autre réponse simplement parce que nous avons perdu ce match et que nous n'irons pas à la Coupe du monde.»

La suite après cette publicité

Cette volonté de construire avec la Suède est aussi motivée par son envie de poursuivre en club. «Je suis un peu paniqué à l'idée de ne plus jouer. Je continuerai certainement aussi longtemps que je le pourrai, tant que je pourrai obtenir des résultats et me sentir à l'aise sur le terrain sans souffrir», a expliqué le joueur de l'AC Milan. Papy fait de la résistance.