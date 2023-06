CAN U23, Maroc : Redouane Halhal, un défenseur qui a la cote

Ce samedi débute officiellement la CAN U23. La compétition, qui qualifie directement pour les JO 2024 de Paris, se déroule cette année au Maroc. La sélection marocaine dispose d’un effectif très impressionnant avec des joueurs déjà confirmés au niveau professionnel comme Abdessamad Ezzalzouli du FC Barcelone ou encore Bilal El Khannouss de Genk. Les deux joueurs ont d’ailleurs disputé le Mondial avec le Maroc en décembre dernier. Dans cette liste figurent également des jeunes à très fort potentiel et qui seront particulièrement suivis dans cette CAN. C’est le cas du défenseur de Montpellier Redouane Halhal.

Formé du côté du MHSC, le jeune défenseur de 20 ans a connu une belle saison avec la N3. Après avoir participé à plusieurs entraînements de l’équipe première, le défenseur central 1m88 avait même connu deux apparitions dans le groupe pro lors de la mi-saison face au PSG et à Auxerre. Considéré comme un très gros potentiel à son poste, Redouane Halhal aura une carte à jouer dans cette CAN U23. Il a d’ailleurs commencé la rencontre lors du match de préparation face à la Mauritanie (victoire 4-1). Et son avenir pourrait bien se jouer cet été. Selon nos informations, Redouane Halhal a refusé de signer son premier contrat pro avec Montpellier et sa situation est suivie de très près par des clubs de Ligue 1 notamment. Il va donc quitter le club libre cet été. Une grosse compétition avec le Maroc pourrait lui ouvrir encore plus de portes. Assurément un joueur à suivre dans cette compétition.

