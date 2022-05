Reims : Hugo Ekitike évoque les Bleus

La suite après cette publicité

Interviewé ce samedi par le journal L’Équipe, l’attaquant du Stade de Reims Hugo Ekitike a évoqué son choix de sélection nationale. Le franco-camerounais de 19 ans qui a déjà été sélectionné à deux reprises avec l’équipe de France U20, ne cache pas son rêve d’un jour jouer avec les Bleus. « Je suis quelqu’un qui ne minimise rien. Ce n’est pas les A, mais ça reste une sélection nationale pour ton pays. Ça veut dire que tu fais partie des tops joueurs. C’est la consécration, une fierté. Évidemment joueur avec l’Équipe de France, c’est un objectif ! Ce serait mentir de dire le contraire. Mais j’en suis loin », a déclaré le buteur rémois.

Ekitike n’a cependant pas fermé la porte aux Lions Indomptables et au président de la fédération camerounaise, Samuel Eto’o. L’avant-centre ne veut pas faire le choix d’une sélection pour le moment et préfère se concentrer sur sa carrière en club. « Pour moi, c’est le plus grand joueur africain de tous les temps. Quand tu ramènes Samuel Eto’o dans ton stade, tu commences à prendre mesure de la dimension que tu prends. Forcément, j’ai une attache particulière pour le Cameroun même si je suis français. Ce sont mes racines aussi. Mais aujourd’hui, je ne préfère pas me concentrer sur un choix de sélection », a expliqué Hugo Ekitike.