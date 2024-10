EdF : la sortie provoquante de Didier Deschamps sur le cas Mbappé !

Présent en conférence de presse avant le choc entre l’équipe de France et la Belgique, lundi soir, dans le cadre de la Ligue des Nations, Didier Deschamps a une nouvelle fois été interrogé sur l’affaire Mbappé. Si le sélectionneur français avait d’ores et déjà livré son ressenti sur l’escapade nordique du capitaine des Bleus, il a décidé d’en remettre une couche en cette fin d’après-midi. Et l’ancien joueur de l’OM en a profité pour envoyer une petite pique aux journalistes présents sur place…

«Chacun aura sa propre perception, libre à lui… Ce n’est pas pour autant qu’il n’a pas regardé le match, ou qu’il n’a pas envoyé de message. S’il était là où il était, c’est qu’il n’avait pas d’obligation de son club, mais je suis prêt à comprendre les différentes situations. Est-ce que c’est bien ou mal ? Faut pas voir le mal partout non plus, mais il est dans sa vie privée, sauf que lui, sa vie privée n’est pas privée, parce qu’on sait où il est, ce qui n’est pas votre cas et ce qui vous arrange bien, certaines fois. A bon entendeur».