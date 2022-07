PSV : Noni Madueke blessé avant le match face à Monaco

Lors d'un choc à l'entraînement, Noni Madueke s'est lourdement blessé à la cheville et le PSV Eindhoven a annoncé l'indisponibilité de son attaquant jusqu'à mi-novembre. À deux jours du 3ème tour préliminaire aller de la Ligue des Champions face à l'AS Monaco, le PSV perd son ailier international U21 anglais de 20 ans (4 sélections).

La suite après cette publicité

Passé par les centres de formation de Crystal Palace, de Tottenham puis du PSV Eindhoven, le jeune ailier droit a réalisé deux saisons intéressantes avec le PSV avec 61 matchs pour 14 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues.

We know you'll come back stronger Noni 🙏

Good luck with your recovery ❤