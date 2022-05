Nantes : Antoine Kombouaré annonce qu'il reste

Depuis qu'il a pris place sur le banc du FC Nantes, les choses se passent plutôt bien pour Antoine Kombouaré. Sauvant les Canaris de la relégation la saison dernière, il a remporté cette année la Coupe de France et a décroché ainsi une qualification en Ligue Europa. Alors que des bruits laissaient entendre que l'ancien défenseur du PSG pourrait quitter son poste à l'issue de la saison, il a confirmé à L'Equipe qu'il serait bien présent l'an prochain.

«J'ai décidé de poursuivre et d'aller au bout de mon contrat. Il y a un challenge fantastique l'année prochaine. Une année à quatre descentes (pour ramener la Ligue 1 à 18 équipes), j'ai envie de vivre ça. Ça va être chaud, ça va être dur, ça va être compliqué. Et puis il y aura la Ligue Europa...» Un programme bien chargé donc pour ses troupes, qui perdront d'ores et déjà Randal Kolo Muani, qui pourrait être imité par certains de ses coéquipiers. Antoine Kombouaré ne s'en inquiète pas pour autant : «j'ai défini une liste de joueurs. Je vais juger sur pièces, mais j'ai confiance. Il (Waldemar Kita) m'a assuré qu'il allait investir. Il y aura des départs, oui. Mais il ne faut pas qu'on ait peur. Il faut faire venir des joueurs nouveaux qui vont apporter de la fraîcheur, de l'envie... On peut avoir de belles surprises. »