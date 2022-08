Le Spartak Moscou signe Keita Baldé

Libre de tout contrat après une seule saison disputée à Cagliari, l'attaquant international sénégalais Keita Baldé signe en faveur du Spartak Moscou, comme nous vous l'avions annoncé en début d'après-midi. Le champion d'Afrique en titre avec les Lions s'est engagé avec le club de la capitale russe pour les trois prochaines saisons.

«Le Sénégalais Keita Baldé, 27 ans, est notre nouvel attaquant. Il est sous contrat jusqu'en juin 2025. Keita est né le 8 mars 1995 en Catalogne. De l'âge de 10 à 15 ans, il a été élevé dans l'académie de Barcelone. Keita a également été prêté à l'Inter (29 matchs, 5 buts, 2 passes décisives) et à la Sampdoria (26 matchs, 7+2). La saison dernière, il a été prêté à Cagliari (26 matchs, 3+3) avant de devenir agent libre cet été», peut-on lire dans le communiqué de la formation moscovite.

HERE WE GO! Keita Baldé Diao is a Spartak Moscow player! 🇸🇳



Welcome, @KeitaBalde ❤️🤍 pic.twitter.com/gcgxKNkeJh