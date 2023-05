Nice : Khéphren Thuram sort sur blessure face à Strasbourg

La 35ème journée de Ligue 1 se poursuivait ce samedi avec une affiche entre Strasbourg et Nice à la Meinau. Après l’ouverture du score très rapide des locaux grâce à un but d’Habib Diallo (1e), Matz Sels se chargeait d’arrêter les tentatives de Terem Moffi (5e) et Jean-Clair Todibo (30e) pour conserver ce petit avantage jusqu’à la pause. Mais une autre mauvaise nouvelle venait ternir la première période des Aiglons.

En effet, quelques minutes avant le retour aux vestiaires, Khephren Thuram se plaignait d’une douleur au niveau de la jambe droite (40e). Après l’intervention et la consultation du staff médical azuréen, le milieu international tricolore prenait la décision de céder sa place. Dans la foulée, le milieu de terrain était remplacé par Reda Belahyane (43e).

