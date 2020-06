Manchester City : le message de Benjamin Mendy

Benjamin Mendy (25 ans) veut profiter du retour de la Premier League pour enfin démontrer tout son potentiel avec Manchester City. Souvent blessé depuis son arrivée en Angleterre, le latéral gauche français qui a disputé quinze matchs en Premier League avec les Citizens cette saison, espère en avoir terminé de ses pépins physiques. Dans une interview accordée au site officiel du champion d'Angleterre, le champion du monde évoque le soutien dont il a bénéficié de la part de son club malgré la répétition des blessures.

« C'est mon heure. Tout le temps que j'ai perdu, je n'étais pas le même parce que j'étais blessé. La façon dont Manchester City, le staff, et les joueurs étaient derrière moi, m'ont aidé, m'ont poussé était incroyable. Je veux leur donner le vrai Mendy, » a ainsi confié l'ancien Marseillais. Jeudi soir, Manchester City se déplace à Stamford Bridge pour y affronter Chelsea (match à suivre en direct commenté sur notre live). Une occasion rêvée pour Benjamin Mendy de s'illustrer...

Benjamin Mendy 💬 This is my time. All the time I lost was not the same because I was injured. The way Manchester City, the staff and the players were behind me, helped me, pushed me. I want to give them the real Mendy back.



