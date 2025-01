Liga : accroché par Getafe, le Barça pourrait voir le Real Madrid s’envoler

Que le match se joue en diurne ou en nocturne, le Coliseum Alfonso Pérez est une terre hostile, et le Barça l’a encore appris à ses dépens. C’est simple, avant ce soir, les Blaugranas restaient sur quatre matches consécutifs sans victoire à Getafe. Une série qui s’est donc étirée avec ce match nul (1-1). Pourtant, les hommes d’Hansi Flick avaient, semble-t-il, pris cette rencontre par le bon bout : des circuits de passe dynamiques, du football agressif, et surtout un but très tôt. Son auteur ? Jules Koundé, qui s’est visiblement trouvé un goût soudain pour le but après avoir déjà marqué en milieu de semaine face au Betis.

Mis sur orbite par l’excellent Pedri, le Français s’y prenait par deux fois pour tromper Soria. Il butait d’abord sur l’Espagnol, avant de profiter de sa faute de main pour pousser le ballon au fond des filets (10e, 0-1). Prédire que le Barça aurait le contrôle de ce match face à une équipe regroupée en bloc n’était pas vraiment le pari le plus osé. Et c’était même à se demander si l’objectif de Getafe n’était pas de perdre par le plus petit écart possible, tant les hommes de Bordalas laissaient leurs adversaires manœuvrer à leur guise pendant plus d’une demi-heure.

Le Real Madrid pourrait mettre le Barça à 7 points

Raphinha était tout proche de faire le break, mais sa tête sur un centre de Koundé explosait le petit filet extérieur (33e). Sans effet de surprise, on semblait plus proche du 2-0 que du 1-1, et pourtant… Deux minutes plus tard, l’anti-football de Getafe était récompensé. L’ancien du Barça, Alena, trouvait Coba au second poteau, lequel voyait sa frappe mal repoussée par Pena. C’était l’opportuniste Arambarri, ancien de Bordeaux, qui venait sanctionner les Barcelonais pour égaliser (35e, 1-1). Côté catalan, Yamal était très actif, à défaut d’être productif, pour une fois. Le prodige catalan tentait de faire la décision seul à plusieurs reprises, mais n’était pas toujours escorté par la réussite dans le dernier geste, ni dans ses choix. Lewandowski était très discret, à peine l’avait-on vu en première période. Sa seule véritable situation était une tête trop croisée, que personne n’était en mesure de reprendre au second poteau (40e).

Au retour des vestiaires, les locaux étaient de retour avec leur bus à impérial, et ils ne faisaient pas dans la demi-mesure : 10 joueurs regroupés avec la volonté évidente de tenir le score. Le Barça peinait logiquement à trouver l’interstice, et quand la situation s’y prêtait, Soria sortait le grand jeu, comme sur cette frappe d’Olmo (79e). Parfois, Yamal nous rappelait quand même qu’il n’avait pas besoin de grand-chose pour faire frisonner une défense, seulement de frotter la lampe. Même sans être dans son meilleur joueur, le prodige catalan était proche de faire basculer le match avec ce fameux centre au second poteau façon Messi, presque devenu sa spéciale. Mais Raphinha touchait encore le mauvais petit filet (84e). La rencontre se clôturait sur un numéro presque malaisant de Bekhoucha, provocateur pour son premier match en professionnel, et mauvais acteur qui n’a pas vraiment donné envie d’être revu, au même titre qu’un match Getafe - Barcelone. Comptablement, cette opération ne fait pas les affaires du Barça, victorieux à une seule reprise sur ses 8 derniers matches, et désormais troisième, à cinq points de l’Atlético, et possiblement à 7 du Real Madrid, en cas de victoire demain contre Las Palmas. Getafe est 16e.