Real Madrid , EdF : Karim Benzema s'enflamme pour le «phénomène» Kylian Mbappé

Dans un entretien accordé à AS, le buteur français du Real Madrid Karim Benzema s'est confié sur l'évolution de sa carrière en Bleu et à la Maison Blanche. Interrogé sur sa relation sur le terrain avec Kylian Mbappé, le natif de Bron couvre d'éloges l'attaquant du Paris Saint-Germain, appréciant la connexion avec lui sur le terrain qu'il partage également avec le Colchonero Antoine Griezmann.

« C'est un jeune garçon qui a beaucoup de qualités. Mbappé est un phénomène pour son football et pour son âge. Il est très bon, et c'est un très bon garçon. J'aime beaucoup jouer avec lui, et aussi avec Griezmann, qui se déplace bien dans les petits espaces. Je m'amuse beaucoup lorsque nous jouons ensemble avec l'équipe nationale française. J'adore jouer avec eux », a-t-il déclaré au quotidien sportif espagnol. Un duo qui pourrait se former au Real Madrid l'été prochain...