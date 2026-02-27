Après Pierre, Aldo et Gédéon, un quatrième Kalulu explose en L2

Avec quatre frères professionnels, la famille Kalulu a peut-être battu un record. Il faudrait consulter les archives du football pour savoir si pareil exploit avait déjà été réalisé auparavant. Après l’aîné Aldo, le cadet Gédéon, et le troisième Pierre, c’est au tour du benjamin Joseph de prendre la lumière cette saison. Formé à l’OL comme ses trois compagnons de sang, le latéral gauche de 21 ans a lui aussi dû s’éloigner nid familial avant de réussir au haut-niveau.

L’an passé lors de sa première saison à Pau, il avait d’abord alterné entre l’équipe réserve en National 3 et le groupe pro, dont il est finalement devenu un titulaire régulier à partir de janvier. Cette saison, son influence dans le groupe a considérablement gonflé, et ce n’est pas un hasard si, de Nicolas Usai à Thierry Debès, son nom sonne comme une évidence. Il est d’ailleurs le joueur palois le plus utilisé (2002 minutes) devant Rayan Touzghar et ses 1935 minutes depuis août.

Il ne devrait pas s’éterniser en Ligue 2

Latéral gauche d’1m80, explosif sur ses premiers appuis et bon centreur, Kalulu s’est distingué le week-end dernier en marquant son premier but en professionnel face au leader troyen (4-3). Dans ce qui restera sûrement le match de la saison en Ligue 2, il était venu redonner l’avantage à son équipe au bout d’une course de plus de 60 mètres (61e, 2-3). Malgré la défaite, Pierre, spécialiste du poste, a dû savourer la prestation de son petit-frère, qui ne devrait pas s’éterniser à Pau.

«Ça a vraiment de la gueule de pouvoir dire que mes trois frères sont professionnels. Ça me rend très fier», expliquait le joueur de la Juventus au sujet de la réussite de ses frères pour L’Équipe. «Après chaque rencontre, on se fait des débriefs à distance. Parfois, je suis à peine sorti du terrain que j’ai plein d’audios qui m’attendent. C’est important pour moi de les entendre. On est très proches. Ils sont toujours très objectifs et ne tournent pas autour du pot.» Une famille en or, et pas que sur le terrain.