OM - Metz : la frustration de Dylan Bronn

En infériorité numérique pendant une bonne partie de la deuxième période contre l'Olympique de Marseille, le FC Metz a finalement tenu pour repartir de l'Orange Vélodrome avec un point (0-0) ce dimanche, dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Néanmoins, en première période, les Grenats ont eu de nombreuses opportunités et auraient pu faire un meilleur résultat avec plus de justesse dans le dernier geste. Après le coup de sifflet final, le défenseur du FCM Dylan Bronn n'a pas caché sa frustration malgré ce point précieux.

«Un peu frustré parce que je pense qu'on mérite tellement mieux aujourd'hui. Après, il y a le carton rouge... On est déçus parce qu'on a eu énormément de situations qu'on n'a pas réussi à concrétiser. Mais il faut continuer et ne rien lâcher. (..) Ça nous fait du bien parce qu'on vient ici dans ce stade qui est incroyable, l'ambiance est exceptionnelle. Et on a su répondre présent», a lâché le joueur de 26 ans sur Prime Video.