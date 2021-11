OM - Metz : les notes du match

La suite après cette publicité

Entre la Ligue 1 et les Coupes d'Europe, les matches s'enchaînent de plus en plus. Même pas trois jours après la réception de la Lazio en Ligue Europa (2-2, 4e journée de la phase de poules), l'Olympique de Marseille avait rendez-vous avec le FC Metz ce dimanche midi, dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Quatrièmes au coup d'envoi avec 22 points, les Phocéens pouvaient prendre provisoirement la deuxième place au RC Lens en cas de succès. Mais en face, les Grenats, dix-neuvièmes avec seulement sept points, voulaient créer la sensation pour connaître leur deuxième victoire de la saison. Côté marseillais, Jorge Sampaoli gardait son 3-2-4-1 et offrait une surprise avec la titularisation de Mandanda. Frédéric Antonetti optait pour un 3-5-2 avec Boulaya en numéro 10. Dès les premiers instants, les Marseillais posaient le pied sur le ballon face à des Messins qui attendaient les contres. Et justement, sur l'un d'eux, Delaine trouvait le poteau d'une frappe croisée (6e). Les locaux contrôlaient le jeu mais avaient du mal à créer le danger. Pire, après un cafouillage, Jemerson, trouvait le chemin des filets mais le but était annulé puisque dans un premier temps, son coéquipier Kouyaté avait repoussé un tir sur la ligne marseillaise (21e)...

Après ce nouvel avertissement, Payet réveillait l'Orange Vélodrome en trouvant la barre transversale sur une frappe du droit (23e). Les occasions se multipliaient (Niane pour le FCM, Milik pour l'OM), mais les filets ne tremblaient toujours pas. A l'inverse des montants puisque Delaine, encore lui, voyait sa frappe être sortie par le poteau, pour changer (34e). Au retour des vestiaires, Payet servait magnifiquement Luis Henrique qui butait sur Oukidja (48e). L'OM poussait et allait finir la rencontre en supériorité numérique. Pour une grosse semelle sur le tibia de Payet, Jemerson voyait rouge (56e). Une aubaine pour l'équipe de Jorge Sampaoli qui finissait par marquer. Oukidja manquait son intervention dans les airs, ce qui profitait à Gerson mais son but était également refusé pour une faute sur un Grenat (58e). Les visiteurs, malgré la pression, se procuraient tout de même quelques occasions (61e, 63e), en vain. Mais dans les 25 dernières minutes, on assistait à une situation d'attaque-défense. Les Phocéens multipliaient les occasions avec Milik (67e, 78e), De La Fuente (72e, 74e, 87e) ou Ünder (81e) mais rien ne rentrait. Malgré neuf minutes de temps additionnel, l'OM ne trouvait pas la faille et les deux équipes se quittaient dos à dos (0-0). Un résultat plus que décevant pour le club olympien qui ne bougeait pas de sa quatrième place. Le FC Metz restait aussi dix-neuvième.

L'homme du match : Oukidja (7) : s'il n'a rien pu faire sur la frappe de Payet, écrasée sur la barre transversale, le gardien de but algérien s'est bien couché sur son un-contre-un face à Lirola, malgré sa position illicite (23e). Derrière, il est bien intervenu dans les pieds d'Henrique (30e) et sur la frappe à ras de terre de Milik (31e). Après le changement de côté, il est resté tout aussi vigilant, sortant bien sur la reprise du Brésilien (48e) et de l'entrant De La Fuente (73e). Néanmoins, il était complètement battu sur l'enchaînement contrôle dos au but-frappe, qui passe à quelques centimètre de son poteau gauche (67e), qu'il neutralise un quart d'heure plus tard (80e). En fin de rencontre, il a été précieux dans les sorties aériennes, lui permettant de gagner du temps de repos, ce qui lui a valu un carton jaune (90e+8). S'il y a bien un joueur à remercier pour ce point du match nul, c'est bien le dernier rempart des Grenats.

Marseille

Mandanda (6) : pour son retour dans les cages marseillaises, l'international français a vécu un début de partie mouvementé. Après une première prise de balle, il dévie in extremis un ballon de Delaine sur son poteau droit (6e), avant un plongeon (20e). Une nouvelle parade devant De Preville dans un angle fermé (61e), avant une fin de match plus tranquille.

Lirola (5) : il s'est manqué au marquage sur la deuxième frappe de Delaine (34e). Offensivement et malgré quelques combinaisons avec Ünder sur son côté, l'Espagnol a été trop peu en vue en première période. Un centre raté, un autre dévié. Après une blessure, il est remplacé à la mi-temps par Balerdi (5) , qui a bien quadrillé son flanc droit.

Saliba (6) : Trop attentif sur la frappe de Delaine (6e), il manque également son duel aérien devant Niane (28e). Bien aligné au sein de la défense à trois de l'OM, il a tout de même fait preuve de sérénité sur l'ensemble de la partie. C'est lui qui lance Milik dans la profondeur, lors du tir raté du Polonais à l'heure de jeu.

Caleta-Car (4) : une interception précieuse en début de rencontre (4e) et un bon alignement dans la défense à trois olympienne. Cependant, il n'a pas été très rassurant et a perdu cinq ballons, ainsi que trois duels dans sa moitié de terrain. Il est également fautif sur l'occasion de Nguette en fin de rencontre, qui ne donnera finalement rien (90e+4).

Peres (4) : il s'est loupé au marquage sur l'occasion de N'Doram (21e) et a souvent été en retard dans le repli défensif, à l'image de ce ballon en profondeur mal exploité par Centonze (64e). Les attaques du FC Metz sont souvent venues de son côté, mais il a su se montrer plus serein après la pause avec notamment trois interceptions. Offensivement, on ne l'a presque pas vu puisque son seul centre a été capté par Oukidja.

Gerson (5,5) : sans vraiment se montrer présent sur le plan offensif, le Brésilien a su se montrer solide dans le milieu de terrain et aura récupéré trois ballons dans sa moitié de terrain, avec sept duels gagnés également. Remplacé par Harit (65e) , qui a tenté d'apporter grâce à sa technique.

Guendouzi (6) : précieux dans le milieu de terrain, l'international français a été intéressant dans les sorties de balles marseillaises, mais n'a pu se projeter vers l'avant, comme il sait le faire à son habitude. Deux interventions à noter en seconde période (49e, 65e). Il s'est un peu plus projeté après la réduction numérique des Grenats avec une passe en profondeur intéressante vers Milik, mais le Polonais a été signalé hors-jeu (61e).

Luis Henrique (3,5) : défensivement, il se fait avoir sur le côté gauche lors du premier centre des Grenats. Très discret en première période, il loupe sa prise de balle sur sa seule occasion devant Oukidja (29e). Après la pause, il perd un ballon dangereux juste devant sa surface, avant de manquer sa frappe depuis la droite de la surface en tirant directement sur Oukidja (48e). Une prestation compliquée pour lui, qui n'aura rien réussi à apporter. Suppléé par de la Fuente , qui a directement apporté plus de danger.

Ünder (4) : il se bat bien et obtient la faute (8e), mais a été beaucoup moins en vue par la suite. Malgré quelques combinaisons avec Payet, Balerdi ou Lirola, l'attaquant turc a été transparent ce dimanche après-midi. Il n'a jamais réussi à faire des différences et ses centres n'ont rien donné. Une frappe tentée, qui s'est envolée dans le ciel du Vélodrome. Alors que Metz était à dix, on pouvait attendre plus de lui.

Payet (6) : il a beaucoup cherché Gerson, Ünder et Milik, mais n'a pas réussi à trouver souvent ses partenaires, gêné par la défense à cinq du FCM. Une belle frappe enroulée qui a trouvé la barre transversale (23e). Une excellente déviation poitrine pour Henrique, qui a manqué sa frappe (48e). Le meneur de jeu marseillais a réalisé une partie intéressante techniquement et aura même réussi une interception dans les pieds de Delaine (40e), avant de se jeter dans les pieds de Nguette sur une contre-attaque (90e+2).

Milik (4,5) : intéressant dans un rôle de pivot, il offre une belle déviation à Payet (23e). L'attaquant polonais a longuement cherché Payet dans l'axe pour combiner. Sa première tentative à ras de terre est contrée par la défense messine. Sur sa première occasion de la partie, il manque de trouver le cadre, à quelques centimètres. Ensuite, il oblige Oukidja à sortir une belle parade. Mais c'est trop peu pour le buteur de l'OM.

Metz