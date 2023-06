Inter Miami : Tata Martino a parlé à Lionel Messi

La suite après cette publicité

Nouvel entraîneur de l’Inter Miami, Tata Martino s’est exprimé en conférence de presse à l’occasion de ses présentations. Interrogé sur l’arrivée de ses deux anciens protégés barcelonais Sergio Busquets et Lionel Messi, le coach du club floridien a assuré devant la presse que ses deux stars avaient l’intention de frapper très fort en MLS. Loin de la retraite dorée évoquée par certains observateurs…

«J’ai parlé à Leo et hier à Sergio. Parfois, les gens entendent Miami, ils pensent aux vacances. Mais ces deux joueurs ne viennent pas ici pour des vacances, ils sont là pour travailler, concourir et gagner. C’est dans leur sang. Pour 2023, il y a de beaux défis. Le premier consiste à voir si nous pouvons atteindre des positions en playoffs, quelque chose qui semble lointain, mais tant que nous avons des possibilités, nous les chercherons. Et il y a ensuite la coupe». Le message est passé !

